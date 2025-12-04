Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Peter Maes est toujours sans poste. L'ancien entraîneur du Beerschot, de Malines, Lokeren, Lommel, STVV et Genk est pourtant ouvert à un retour dans notre pays.

Peter Maes a dû s'exiler aux Pays-Bas ces dernières années, avec une expérience plutôt réussie du côté de Willem II. Depuis avril dernier, cependant, il reste sans poste et regrette que son nom ne soit plus vraiment considéré par les clubs belges.

"J'ai l'impression de ne figurer sur aucune shortlist ces dernières années", regrette-t-il, invité dans le podcast Mid-Mid. Récemment, son nom a brièvement été cité du côté de l'Antwerp, sans vraiment que les choses se concrétisent.

Peter Maes blacklisté à cause de l'Opération Mains Propres ? 

"Je voudrais me prouver à moi-même que je ne suis pas fini, que je suis toujours le même Peter Maes. Je suis prêt à relever un nouveau défi en Belgique pour montrer que je suis encore là", continue l'ancien entraîneur du KRC Genk

Malheureusement, son image a été écornée par le fait que son nom ait été associé à l'Opération Mains Propres. "Il faut s'y résigner, on ne peut pas se battre contre tout. Il ne faut pas sombrer dans le pessimisme. Si une opportunité se présente, je ne vais pas dire non à cause de l'Opérations Mains Propres. D'autres entraîneurs aussi ont vécu ça". 

Maes ne comprend cependant pas pourquoi les clubs l'éviteraient : "Ils ont tous été impliqués à un moment donné. Je peux comprendre qu'ils s'inquiètent des réactions des supporters, mais c'est du passé. Aux Pays-Bas, ils voient ça comme un simple accident, même si c'est plus compliqué que ça". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
KRC Genk
Lokeren

Plus de news

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

23:30
Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

Patris dans un jour sans, Zorgane métronome de la deuxième mi-temps : les notes de l'Union

23:15
Pas de faux pas pour Bruges et La Gantoise en Coupe de Belgique

Pas de faux pas pour Bruges et La Gantoise en Coupe de Belgique

23:00
Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

22:26
Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

20:00
1
Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"

Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"

22:02
Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

22:30
🎥 Victoire du Real Madrid, arrêt fulgurant de Thibaut Courtois et superbe but de Mbappé

🎥 Victoire du Real Madrid, arrêt fulgurant de Thibaut Courtois et superbe but de Mbappé

21:41
Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

18:40
1
"Notre saison commence mi-septembre" : voilà décembre et Ivan Leko n'a pas encore la formule

"Notre saison commence mi-septembre" : voilà décembre et Ivan Leko n'a pas encore la formule

20:40
Un coach belge pourrait prendre la porte si ses résultats ne s'améliorent pas vite

Un coach belge pourrait prendre la porte si ses résultats ne s'améliorent pas vite

21:20
Stijn Stijnen en a assez : le Patro Eisden réagit et dénonce le traitement que subit son entraîneur

Stijn Stijnen en a assez : le Patro Eisden réagit et dénonce le traitement que subit son entraîneur

21:00
Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

20:20
Mis au placard par Besnik Hasi, le premier transfert d'Olivier Renard attire beaucoup d'intérêt

Mis au placard par Besnik Hasi, le premier transfert d'Olivier Renard attire beaucoup d'intérêt

19:30
Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

18:20
Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

19:00
Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

16:00
"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

17:30
1
🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

18:00
Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

14:40
Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

16:30
Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

14:20
La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

17:00
Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

15:30
L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

15:00
Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

13:40
🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

13:20
Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

14:00
Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

13:00
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

12:20
Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

12:00
"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

12:40
1
🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

11:20
2
Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

11:40
"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved