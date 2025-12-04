Peter Maes aimerait faire son grand retour : "L'Opération Mains Propres, c'est du passé"

Peter Maes est toujours sans poste. L'ancien entraîneur du Beerschot, de Malines, Lokeren, Lommel, STVV et Genk est pourtant ouvert à un retour dans notre pays.

Peter Maes a dû s'exiler aux Pays-Bas ces dernières années, avec une expérience plutôt réussie du côté de Willem II. Depuis avril dernier, cependant, il reste sans poste et regrette que son nom ne soit plus vraiment considéré par les clubs belges.

"J'ai l'impression de ne figurer sur aucune shortlist ces dernières années", regrette-t-il, invité dans le podcast Mid-Mid. Récemment, son nom a brièvement été cité du côté de l'Antwerp, sans vraiment que les choses se concrétisent.

Peter Maes blacklisté à cause de l'Opération Mains Propres ?

"Je voudrais me prouver à moi-même que je ne suis pas fini, que je suis toujours le même Peter Maes. Je suis prêt à relever un nouveau défi en Belgique pour montrer que je suis encore là", continue l'ancien entraîneur du KRC Genk.

Malheureusement, son image a été écornée par le fait que son nom ait été associé à l'Opération Mains Propres. "Il faut s'y résigner, on ne peut pas se battre contre tout. Il ne faut pas sombrer dans le pessimisme. Si une opportunité se présente, je ne vais pas dire non à cause de l'Opérations Mains Propres. D'autres entraîneurs aussi ont vécu ça".

Maes ne comprend cependant pas pourquoi les clubs l'éviteraient : "Ils ont tous été impliqués à un moment donné. Je peux comprendre qu'ils s'inquiètent des réactions des supporters, mais c'est du passé. Aux Pays-Bas, ils voient ça comme un simple accident, même si c'est plus compliqué que ça".