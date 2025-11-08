Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien
Photo: © photonews

La décision finale est tombée pour Daam Foulon et Max Dean après leur exclusion du week-end dernier. L'Anversois écope d'un match ferme de suspension et sera absent contre La Louvière, tandis qu'Ivan Leko sera privé de son attaquant pendant quatre rencontres.

Daam Foulon avait initialement reçu de la part du Comité disciplinaire une proposition de suspension d’un match effectif et d’un autre avec sursis. Le parquet de l’Union belge a fait appel de cette décision et a demandé au minimum deux matchs effectifs de suspension.

La Commission disciplinaire n’a pas suivi cette demande et a confirmé vendredi que Foulon serait suspendu pour un match effectif, avec deux matchs supplémentaires sous sursis. Il manquera donc uniquement la prochaine rencontre contre La Louvière.

Max Dean écope de quatre matchs fermes de suspension

L’attaquant de La Gantoise, Max Dean, a été plus sévèrement sanctionné. Son tacle sur un joueur d’OHL avait d’abord été puni de deux matchs effectifs et de deux avec sursis. Le parquet de l’Union a jugé cette sanction trop clémente. “Une récompense”, a qualifié le parquet cette peine, selon les propos rapportés par Het Nieuwsblad, en soulignant la gravité de la faute : “Les crampons en avant, jambe tendue, dans le creux du genou de l’adversaire.”

La réaction de Dean après son exclusion a également été jugée problématique par le parquet. La Gantoise a fait valoir que le règlement ne prévoyait pas de sanction supplémentaire pour le comportement postérieur à un carton rouge. Le procureur fédéral, Ebe Verhaegen, a cependant estimé que cette interprétation était erronée. “Il est question d’attitude inappropriée après une exclusion, et non en raison de l’exclusion."

L’arbitre Wesli De Cremer, entendu comme témoin, a indiqué qu’il aurait de toute façon exclu Dean, même sans le tacle. “J’aurais alors sorti le rouge pour comportement agressif”, a-t-il déclaré. Le Conseil disciplinaire a suivi la position du parquet et a finalement infligé à Dean quatre matchs de suspension : trois effectifs (plus un avec sursis) pour le tacle et un match effectif pour son comportement après le carton rouge.

