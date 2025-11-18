Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

Ces derniers jours, Anderlecht serait à la recherche d'un nouvel attaquant. Et si le club s'active autant, c'est parce que Luis Vazquez n'est plus sûr de rester.

Après le départ de Kasper Dolberg, Luis Vazquez a eu plusieurs occasions de convaincre Besnik Hasi, mais il n’a pas réussi à s’imposer. Selon l’entraîneur, l’attaquant souffre d’un manque de confiance.

Quoi qu’il arrive, Vazquez a maintenant très peu de chances de jouer. Le jeune Serbe Mihajlo Cvetkovic progresse vite et Adriano Bertaccini est de nouveau en pleine forme.

Luis Vazquez veut partir cet hiver

Ces dernières semaines, il ne joue presque plus, même quand l’entraîneur fait tourner les attaquants. D’après des sources en Argentine, il a tranché : il veut quitter Anderlecht cet hiver.

"Vazquez envisage de quitter Anderlecht cet hiver. L’attaquant n’obtient pas le temps de jeu qu’il souhaite et n’exclut pas un transfert", peut-on lire.

Anderlecht avait mis cinq millions d’euros pour l’acheter à Boca Juniors, Olivier Renard sait qu’il ne récupérera jamais cette somme. Vazquez n’a marqué que 18 buts en 111 matchs avec le club.