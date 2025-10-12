Après Pocognoli, l'Union pourrait perdre l'un de ses défenseurs au mois de janvier

Après Pocognoli, l'Union pourrait perdre l'un de ses défenseurs au mois de janvier
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après avoir vu partir Sébastien Pocognoli, l'Union va-t-elle perdre Fedde Leysen au mois de janvier ? Le défenseur central pourrait poser ses valises en Italie.

Sébastien Pocognoli est officiellement devenu le nouvel entraîneur de l’AS Monaco ce samedi. Le champion en titre se retrouve donc sans coach, alors que le tiers de la phase classique vient de s’écouler.

Une mauvaise nouvelle évidente pour les Unionistes, qui butent sur le Sporting Charleroi dans leur ambition de recruter Rik De Mil pour le remplacer. Les Zèbres pourraient exiger plusieurs millions d’euros pour libérer leur entraîneur principal, au cœur du nouveau projet du club.

Fedde Leysen vers la Série A ?

Du côté du Parc Duden, on tente de digérer cette décision assez surprenante de Sébastien Pocognoli, accompagné de ses adjoints Kevin Mirallas et Artur Kopyt. Cependant, l’exode n’est peut-être pas terminé, plusieurs cadres importants pourraient quitter le club en janvier.

En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que Fedde Leysen pourrait rejoindre la Serie A lors du mercato hivernal. Le défenseur de l’Union figure sur les radars de Bologne, où il pourrait remplacer… un ancien joueur de Pro League.

Il s’agit de Jhon Lucumi, ancien joueur du Racing Genk, actuellement cité à Sunderland. Un jeu de chaises musicales se profile, mais le club de Premier League ne proposerait qu’une offre en janvier, ce qui pourrait ralentir les négociations.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bologna
Union SG
Fedde Leysen
Jhon Lucumí

Plus de news

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

13:04
"Une offre généreuse" : un club étranger va revenir à la charge pour Yari Verschaeren

"Une offre généreuse" : un club étranger va revenir à la charge pour Yari Verschaeren

12:30
Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

12:00
"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables

"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables

11:00
Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

10:30
1
Le Jan Breydel fête un anniversaire historique : "Mais sa sécurité devient très inquiétante"

Le Jan Breydel fête un anniversaire historique : "Mais sa sécurité devient très inquiétante"

09:30
Lucas Stassin vers l'Italie en janvier ? L'intérêt date de l'été, mais ne s'est pas (encore ?) concrétisé

Lucas Stassin vers l'Italie en janvier ? L'intérêt date de l'été, mais ne s'est pas (encore ?) concrétisé

10:00
1
Petit-fils de la légende du Standard Helmut Graf, Diego Moreira se confie : "L'histoire est encore plus belle"

Petit-fils de la légende du Standard Helmut Graf, Diego Moreira se confie : "L'histoire est encore plus belle"

09:00
1
Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

08:40
Mondial 2026 : l'Italie en danger malgré sa victoire, le Portugal de Martinez s'en sort de peu

Mondial 2026 : l'Italie en danger malgré sa victoire, le Portugal de Martinez s'en sort de peu

08:20
D1 ACFF : le RAEC Mons arrache un point face à Tubize-Braine au terme d'un choc sous haute tension

D1 ACFF : le RAEC Mons arrache un point face à Tubize-Braine au terme d'un choc sous haute tension

07:30
🎥 Comme au bon vieux temps : Eden Hazard a (re)fait vibrer le Stamford Bridge

🎥 Comme au bon vieux temps : Eden Hazard a (re)fait vibrer le Stamford Bridge

07:00
OFFICIEL : Sebastien Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour un nouveau défi

OFFICIEL : Sebastien Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour un nouveau défi

20:25
5
Voici pourquoi Nicolas Raskin avait été mis au placard par les Rangers

Voici pourquoi Nicolas Raskin avait été mis au placard par les Rangers

23:00
Aucun but depuis six mois : la presse italienne s'inquiète du niveau d'un Diable Rouge

Aucun but depuis six mois : la presse italienne s'inquiète du niveau d'un Diable Rouge

22:32
Qui peut le faire à part lui ? Erling Haaland marque un triplé... après avoir raté deux penalties

Qui peut le faire à part lui ? Erling Haaland marque un triplé... après avoir raté deux penalties

22:05
"Il se contredit lui-même" : Hein Vanhaezebrouck flingue les choix de Rudi Garcia

"Il se contredit lui-même" : Hein Vanhaezebrouck flingue les choix de Rudi Garcia

21:40
2
Les U19 belges balayés par l'Angleterre en match amical

Les U19 belges balayés par l'Angleterre en match amical

21:20
Un ancien sélectionneur de la Belgique tout proche de l'exploit avec sa nouvelle équipe

Un ancien sélectionneur de la Belgique tout proche de l'exploit avec sa nouvelle équipe

21:00
"Je ne me fais pas de souci" : Laurent Ciman reste optimiste à propos de la nouvelle génération belge

"Je ne me fais pas de souci" : Laurent Ciman reste optimiste à propos de la nouvelle génération belge

20:00
1
Ce club de Pro League se retrouve dans l'embarras après le match nul des Diables Rouges

Ce club de Pro League se retrouve dans l'embarras après le match nul des Diables Rouges

19:30
Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

18:30
9
Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

19:00
Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

16:00
L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

18:00
Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

17:30
1
Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

16:30
Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

17:00
🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

15:30
Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

13:30
OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

14:57
"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

14:20
"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

14:00
Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

11/10
"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

11/10
La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

11/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved