Après Pocognoli, l'Union pourrait perdre l'un de ses défenseurs au mois de janvier

Après avoir vu partir Sébastien Pocognoli, l'Union va-t-elle perdre Fedde Leysen au mois de janvier ? Le défenseur central pourrait poser ses valises en Italie.

Sébastien Pocognoli est officiellement devenu le nouvel entraîneur de l’AS Monaco ce samedi. Le champion en titre se retrouve donc sans coach, alors que le tiers de la phase classique vient de s’écouler.

Une mauvaise nouvelle évidente pour les Unionistes, qui butent sur le Sporting Charleroi dans leur ambition de recruter Rik De Mil pour le remplacer. Les Zèbres pourraient exiger plusieurs millions d’euros pour libérer leur entraîneur principal, au cœur du nouveau projet du club.

Fedde Leysen vers la Série A ?

Du côté du Parc Duden, on tente de digérer cette décision assez surprenante de Sébastien Pocognoli, accompagné de ses adjoints Kevin Mirallas et Artur Kopyt. Cependant, l’exode n’est peut-être pas terminé, plusieurs cadres importants pourraient quitter le club en janvier.

En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que Fedde Leysen pourrait rejoindre la Serie A lors du mercato hivernal. Le défenseur de l’Union figure sur les radars de Bologne, où il pourrait remplacer… un ancien joueur de Pro League.

Il s’agit de Jhon Lucumi, ancien joueur du Racing Genk, actuellement cité à Sunderland. Un jeu de chaises musicales se profile, mais le club de Premier League ne proposerait qu’une offre en janvier, ce qui pourrait ralentir les négociations.