Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

C'est dans l'air : Joel Ordoñez semble sur le point de quitter Bruges pour Liverpool, et ce pour une somme assez délirante. Le Club aurait d'ores et déjà un oeil sur plusieurs pistes pour lui succéder.

Joel Ordoñez semble sur le point de devenir le transfert sortant record du football belge : Liverpool serait prêt à dépenser... 50 millions d'euros pour s'offrir le défenseur central équatorien du Club de Bruges. Une somme délirante qui permettra aux Blauw & Zwart d'écraser le record établi par Ardon Jashari (et Charles De Ketelaere avant lui).

Mais ce départ laissera Bruges dépourvu en défense : une fraction de ces 50 millions devra certainement être réinvestie pour un remplaçant à Ordoñez. Et selon la presse autrichienne, les Blauw & Zwart auraient une piste au Wolfsberger AC.

Bruges sur la piste de Chibuike Nwaimu

Le FC Bruges ferait en effet partie des clubs intéressés par Chibuike Nwaimu (22 ans), défenseur central nigérian de Wolfsberg. Il a rejoint la Bundesliga autrichienne durant l'été 2024 et s'est imposé comme un titulaire important au Wolfsberger.

Nwaimu est évalué par Transfermarkt à 6 millions d'euros, une somme qui ne ferait pas fuir Bruges. C'est cependant un montant qui avait empêché le RSC Anderlecht, cité à l'époque, de se montrer concret.



Cependant, les Blauw & Zwart auront de la concurrence, et ne seraient d'ailleurs pas en pole position : le média Krone affirme que Trabzonspor a émis l'offre la plus conséquente et concrète à Wolfsberger pour leur défenseur central.