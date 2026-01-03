La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

La Gantoise veut absolument être active sur le marché hivernal afin de lutter pour une place dans le top 6. Les Buffalos auraient coché le nom d'un jeune défenseur brésilien évoluant en Hongrie.

Selon les informations du journaliste spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, La Gantoise aurait jeté son dévolu sur un défenseur central brésilien évoluant en D1 hongroise : Diego Borges (21 ans). Formé à Santos, Borges n'a rejoint l'Europe et le club de Zalaegerszeg qu'en septembre dernier.

Depuis, il a disputé 5 matchs de championnat, mais sa valeur marchande est déjà estimée à 200.000 euros et son profil est apparemment jugé intéressant par les Buffalos, à la recherche de renforts dès cet hiver.

Une offre pourrait être effectuée et Diego Borges pourrait donc venir renforcer le poste de défenseur central, où Gand s'attend à perdre Samuel Kotto, pisté notamment par le FC Barcelone.

Quatre joueurs excédentaires à Gand

En plus de Kotto qui suscite l'intérêt, Rik De Mil a pointé quatre joueurs qui pourraient quitter La Gantoise dès cet hiver : Aimé Omgbaqui, qui n'a disputé que 84 minutes de jeu cette saison ; Franck Surdez, peu utilisé cette saison lui aussi ; Dante Vanzeir et enfin Momodou Sonko.



La Gantoise ne devra pas refaire les mêmes erreurs, ces quatre profils ayant coûté près de 12 millions d'euros au total. La direction souhaite attirer un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier cet hiver.