Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

La remise du Soulier d'Or aura lieu cette année à une date inhabituelle. Cela aura des conséquences sur la présence du KRC Genk à la cérémonie.

Le Soulier d'Or sera remis le 11 janvier prochain au Casino de Middelkerke. Une date qui arrive plus tôt que d'habitude, et qui se tient un dimanche plutôt qu'un lundi ou en semaine comme par le passé. La conséquence d'un calendrier assez chargé notamment pour Bruges et l'Union en Europe.

En raison de cette date particulière, un club devrait manquer le gala. En effet, alors que la plupart des clubs reviendra juste à temps de son stage hivernal, ce ne sera pas le cas du KRC Genk. L'équipe limbourgeoise n'atterrit en Belgique que le lundi 12 janvier.

Genk absent au Soulier d'Or

En raison de ce retour tardif, Genk n'enverra ni joueurs ni membres du staff au gala. Il est possible qu'il y ait une représentation limitée du club, mais cela reste incertain, rapporte La Dernière Heure. L'équipe a choisi de ne pas modifier le programme de son stage.

Cette absence n'a pas de véritable impact sur l'élection. La probabilité qu'un joueur de Genk soit récompensé même dans l'une des catégories secondaires, comme espoir, entraîneur ou gardien, est faible.



Dans la course au Soulier d'Or, le KRC Genk n'a aucun candidat crédible : après une saison irrégulière notamment lors des Playoffs de la saison passée, les Limbourgeois ne devraient pas truster le haut de classement. Le dernier Soulier d'Or genkois était Paul Onuachu, en 2021.