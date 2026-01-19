Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

Dante Vanzeir a fait samedi ses débuts sous les couleurs du Cercle de Bruges. L'attaquant est monté au jeu sur la pelouse de Westerlo, où son équipe est repartie avec les trois points (0-2). L'ancien Unioniste souhaite désormais retrouver son meilleur niveau avec le Cercle.

Dante Vanzeir est arrivé cet hiver en prêt en provenance de La Gantoise, avec pour objectif d’apporter davantage d’options offensives au Cercle. Avec les Buffalos, il a très peu joué cette saison, mais cela doit changer avec les Groen en Zwart.

Face à Westerlo, Vanzeir a déjà pu disputer ses premières minutes de jeu sous ses nouvelles couleurs. Il est monté au jeu à 16 minutes de la fin.

Dante Vanzeir a besoin de rythme

"Bien sûr, c’est agréable de faire mes débuts, mais ce n’est pas le plus important aujourd’hui, ce sont les trois points", a-t-il déclaré au micro de Sporza.

L’attaquant s'est montré ambitieux, tout en restant conscient de ce qu’il lui manque encore : "Mon objectif est évidemment d’atteindre ici mon meilleur niveau, mais j’ai encore besoin de temps, de rythme de match et de confiance."



Confiant pour la suite, il a ajouté : "Les gars vont m’aider, je suis sûr que tout va bien se passer." Dante Vanzeir et ses coéquipiers se rendront ce dimanche à Genk.