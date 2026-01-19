Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Joli coup de la part du Beerschot, qui s'offre un talentueux ailier sud-africain. Siviwe Magidigidi arrive directement du pays.

Son nom promet de faire fourcher la langue de bien des commentateurs en Challenger Pro League : Siviwe Magidigidi (20 ans) est le nouvel ailier du Beerschot. Le Sud-Africain arrive du Siwelele FC, où il évoluait depuis janvier 2025.

Magidigidi a signé son contrat ce lundi, et rapportera entre 350.000 et 400.000 euros à son club sud-africain. Cette saison, il avait disputé 12 matchs en D1, pour quatre buts inscrits.

Hugo Broos le suit de près 

Des performances qui ne lui avaient pas permis de se faire une place dans le groupe de l'Afrique du Sud pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans les colonnes du Nieuwsblad, Hugo Broos affirmait récemment qu'il suivait Magidigidi de près pour le futur des Bafana Bafana.

Peut-être le Beerschot peut-il donc espérer voir son nouvel ailier partir en juin prochain à la Coupe du Monde 2026 et prendre bien plus de valeur. Jusqu'ici, Siviwe Magidigidi s'est contenté de disputer le Mondial U20, l'été dernier.


Il en avait été l'une des sensations, inscrivant deux buts face à la Nouvelle-Calédonie et débutant trois des quatre matchs de l'Afrique du Sud dans la compétition. 

