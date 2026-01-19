Olivier Renard voit grand : un joueur à 30 millions d'euros dans le viseur d'Anderlecht

Anderlecht s'intéresse à Pablo Garcia, mais le jeune ailier du Betis Séville ne compte pas bouger cet hiver.

Selon le média espagnol El Desmarque, Anderlecht et Galatasaray se sont renseignés sur les conditions de transfert de Pablo Garcia. Cette saison, l'ailier de 19 ans a disputé douze matchs de championnat et délivré une passe décisive.

International espoir avec l'Espagne (4 sélections, 1 but), il est lié au Betis Séville jusqu'en 2029. Ce contrat de longue durée place son club en position de force dans les négociations.

Son contrat prévoit une clause de départ fixée à 30 millions d'euros, un montant trois fois supérieur à sa valeur marchande, estimée à 10 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Le joueur refuse de partir cet hiver

Toujours d'après cette source, Garcia ne veut pas partir cet hiver, même sous forme de prêt. Il souhaite aller au bout de la saison avec le Betis et ne pense pas à un départ pour le moment.



Anderlecht, qui suit le joueur depuis quelque temps, devra attendre l'été prochain pour relancer le dossier, tout en tenant compte des exigences financières du club espagnol.