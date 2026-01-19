Trois mois et puis s'en va : un cadre de l'Olympic Charleroi file en Colombie

Les derniers jours sont toujours aussi agités du côté de l'Olympic Charleroi. On a appris aujourd'hui le départ de Iago Herrerin.

Du côté de la Neuville, l'instabilité régnant à tous les étages a forcément des conséquences sur le noyau. Au-delà de la difficulté de garder un fil rouge sur l'ensemble de la saison, cela se remarque également dans le mouvement des joueurs amenés par les uns et les autres.

Quand l'entraîneur espagnol Carlos Sanchez Aguiar est arrivé sur le banc au mois de septembre, il a ainsi fait venir deux de ses compatriotes en quête d'un nouveau challenge : le défenseur Jonas Ramalho et le gardien Iago Herrerin.

De l'expérience pour la défense carolo

Cinq jours après l'arrivée du dernier cité, Carlos Sanchez Aguiar était déjà parti. Avec ses 119 matchs disputés pour l'Athletic Bilbao, Herrerin est tout de même resté comme titulaire. Hier encore, il était entre les perches contre le Beerschot.

Mais il s'agissait déjà de son dernier match. L'Olympic a en effet confirmé sur ses réseaux sociaux le départ de son gardien basque vers le championnat colombien. Après 12 matchs dans les buts des Dogues, Herrerin a signé au Deportivo Pasto.

Le Deportivo vient de débuter la saison en première division colombienne. L'équipe est dirigée par un entraîneur espagnol, Jonathan Risueño. De quoi valoir à Herrerin sa première expérience sur le continent sud-américain.



