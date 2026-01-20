Le nouvel attaquant d'Anderlecht arrive grâce... à un ancien Mauve devenu agent

Après Justin Heekeren, le Sporting d'Anderlecht s'apprête à officialiser l'arrivée de Danylo Sikan. Ce transfert a été rendu possible grâce à Oleksander Iakovenko, ancien attaquant des Mauves.

Anderlecht s'active sur le mercato. Les Bruxellois ont officialisé l’arrivée d’un nouveau gardien, Justin Heekeren, et s’apprêtent également à enregistrer une nouvelle recrue à l’avant avec Danylo Sikan. Cette dernière opération doit beaucoup à un ancien joueur des Mauves.

Il s’agit d’Oleksander Iakovenko, compatriote de Sikan et ancien attaquant d’Anderlecht. Sous contrat à Bruxelles de 2008 à 2013, Iakovenko a été plusieurs fois prêté, notamment à Westerlo et à Louvain.

Pourtant, comme beaucoup d’anciens Mauves, Iakovenko garde d’excellents souvenirs de son passage à Anderlecht. Arrivé en Belgique à seulement 18 ans, recruté par Lierse en provenance d’Ukraine, il faisait partie des premiers joueurs de son pays à évoluer en Belgique.

Iakovenko a poussé Sikan vers Anderlecht

À Anderlecht, il a appris à apprécier la culture et le jeu belge, et a mûri en tant que joueur. Aujourd’hui, Iakovenko travaille pour l’agence GG11 et compte Sikan parmi ses clients. C’est lui qui a contacté Anderlecht lorsque le club cherchait un attaquant.

Iakovenko voulait faire partir Sikan de Trabzonspor, où le jeune attaquant est surtout utilisé comme joker en fin de match. Son profil correspondait parfaitement aux attentes des Mauves : solide sur ses appuis, rapide, capable de prendre la profondeur et encore avec un potentiel de progression, tout en disposant d’une certaine puissance physique.



Sikan pour faire briller Angulo, Degreef et Hazard

La décision a été rapide, d’autant que Sikan a accepté de revoir son salaire à la baisse. Iakovenko l’a convaincu qu’Anderlecht était la meilleure rampe de lancement vers un championnat supérieur, dans un environnement exigeant mais encadrant.

Le but est clair : Sikan doit offrir plus de présence offensive à Anderlecht. Mesurant 1,87 m, le joueur apporte à la fois gabarit et force de combat. Bertaccini et Cvetkovic possèdent également ces qualités, mais ils sont souvent dominés dans les duels physiques. Sikan est l’attaquant sur lequel le club mise pour faire mieux performer Angulo, Hazard ou Degreef.