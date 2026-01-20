Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

L'information devrait être officialisée prochainement. Danylo Sikan passera sa visite médicale à Anderlecht ce mardi matin avant de parapher son contrat avec les Mauves.

Le Sporting d’Anderlecht était déjà à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe lors de ce mercato hivernal, et le départ très probable de Luis Vázquez n’a fait que renforcer cette nécessité.

Olivier Renard et la direction bruxelloise se sont donc mis à la recherche d’un avant-centre "dans son style" et ont jeté leur dévolu sur Danylo Sikan, attaquant ukrainien de 24 ans, en manque de temps de jeu cette saison.

Alors que des contacts existaient entre les deux parties depuis le début du mercato, le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri rapporte qu’un accord total a été trouvé ce lundi soir.

Visite médicale ce mardi matin pour Danylo Sikan

Le Sporting d’Anderlecht va débourser 3,5 millions d’euros pour Danylo Sikan, qui s’est envolé de Turquie lundi tard dans la soirée afin de passer sa visite médicale à Bruxelles ce mardi matin.



Une fois celle-ci entérinée, le nouvel attaquant des Mauves pourra signer un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030. Ancien joueur du Shakhtar Donetsk, il avait notamment remporté le soulier d’argent de la Coupe du monde U20 en 2019, derrière un certain Erling Haaland.