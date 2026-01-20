C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

C'est la fin d'un dossier crucial au Sporting d'Anderlecht. Mads Kikkenborg a quitté le club et son successeur est désormais officiel : Justin Heekeren arrive de Schalke 04.

Au Sporting d’Anderlecht, le dossier des gardiens de but reste particulièrement sensible. Colin Coosemans pourrait quitter le club au terme de la saison, tandis que son suppléant, Mads Kikkenborg, n’est jamais parvenu à convaincre la direction sportive.

Pressenti depuis plusieurs jours, le départ du portier danois a été officialisé ce mardi matin. Kikkenborg s’est engagé avec le club norvégien de Molde, contre une indemnité de transfert avoisinant les 400.000 euros.

Pour le remplacer, plusieurs pistes avaient été étudiées par les dirigeants bruxellois. Les noms de Nacho Miras (Malines) et de Marcos Peano (RAAL La Louvière) ont notamment circulé, tout comme ceux de Jonathan Sirois (CF Montréal) et de Justin Heekeren (Schalke 04).

Justin Heekeren remplace Mads Kikkenborg à Anderlecht

C’est finalement le gardien allemand qui a été retenu. Anderlecht a officialisé ce mardi l’arrivée de Justin Heekeren, qui s’est engagé avec les Mauves jusqu’en juin 2029.

Le portier de 25 ans aurait déjà pu découvrir le championnat belge. L’été dernier, son nom avait circulé du côté du Standard de Liège, mais les Rouches avaient finalement opté pour Lucas Pirard. Resté sur le banc à Schalke 04, Justin Heekeren quitte désormais la Ruhr pour rejoindre Anderlecht, où il devrait rester dans un rôle de doublure.



