L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

Le Racing Genk a essuyé une défaite très frustrante samedi soir à Zulte Waregem. Mais, dans cette soirée difficile, une lueur d'espoir : Aaron Bibout a inscrit son premier but officiel avec les Limbourgeois, un but qu'il attendait depuis longtemps.

Cet été, Aaron Bibout devenait l'une des recrues estivales du Racing Genk en s'engageant en provenance de Vasteras, en Suède, contre 2,2 millions d'euros. L'attaquant camerounais a signé un contrat de quatre ans à la Cegeka Arena.

Cependant, l'avant-centre de 21 ans n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en début de saison, souvent bloqué par Hyeon-Gyu Oh et Jusef Erabi. Il n'avait jusqu'alors eu droit qu'à deux apparitions sur le banc en championnat.

Mais depuis quelques semaines, et plus précisément depuis l'arrivée de Nicky Hayen sur le banc, Aaron Bibout a gravi quelques échelons dans la hiérarchie, notamment au détriment de Jusef Erabi, qui pourrait déjà quitter le Limbourg en prêt cet hiver.

Aaron Bibout, la révélation de la fin de saison à Genk ?

Auteur de dix buts en Challenger Pro League avec le Jong Genk et d'un bon stage hivernal, Aaron Bibout est monté au jeu pour la première fois avec l'équipe première ce week-end et en a profité pour inscrire son tout premier but en D1A, sur la pelouse de Zulte Waregem.


"Malheureusement, il n'a rapporté aucun point, puisqu'on a encore perdu. J'attendais mes débuts en équipe première depuis longtemps. On doit continuer à travailler, à la fois collectivement et moi individuellement", a-t-il déclaré après la rencontre. Il pourrait monter en puissance et devenir une belle surprise dans le Limbourg d'ici à la fin de la saison.

