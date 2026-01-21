À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

Enzo Donis a vécu un grand moment le week-end dernier : le Namurois de 30 ans, entraîneur-adjoint du MC Alger, a soulevé la Supercoupe d'Algérie. Après avoir commencé très jeune, Donis continue son bonhomme de chemin.

Son CV est tellement long qu'on peut se demander comment Enzo Donis peut n'avoir fêté que ses... 30 ans en décembre dernier. La réponse est simple : la précocité. Comme il nous l'expliquait il y a déjà plus de cinq ans, le natif de Ciney avait arrêté l'école à 16 ans pour poursuivre son rêve : percer dans le monde du football.

Formé comme analyste vidéo à Montpellier où il entraîne les jeunes pendant 3 ans avant d'intégrer le staff du regretté Rolland Courbis, Enzo Donis revient en Belgique à l'âge de 21 ans, direction l'Excelsior Virton. Le début d'un long parcours qui le voit notamment brièvement diriger l'équipe A de Bastia-Borgo (National) à titre intérimaire. 

Donis devient alors, à l'époque, le plus jeune entraîneur d'Europe et le plus jeune de l'histoire du football professionnel français (à 26 ans), même si ce n'est que pour quelques matchs. La suite sera plus compliquée avec notamment des soucis financiers à Sète, où il est adjoint.

Un deuxième trophée en Afrique

Il opte alors pour un défi exotique : direction l'AS Vita Club, l'un des plus grands clubs de République Démocratique du Congo. Il y gagne la Coupe, avant d'intégrer le staff de Daré Nibombé au Togo en 2025. En juillet dernier, il signe en Algérie, au MC (Mouloudia Club) d'Alger. 



"C'est une expérience extraordinaire. J'ai déjà assisté à de nombreux matchs de football dans beaucoup de pays mais je n'ai jamais vu une ambiance comme celle que je vis ici en Algérie", nous résume Enzo Donis quelques jours après son second trophée : la Supercoupe d'Algérie. 

"J'ai la chance de travailler aux côtés d'un très grand entraîneur, peut-être le meilleur du continent africain à l'heure actuelle", ajoute Donis. Trois fois champion d'Afrique du Sud, Rulani Mokwena représente en effet la relève des entraîneurs africains. Ce premier trophée avec le MC Alger pourrait s'accompagner d'un titre de champion en fin de saison, le club de la capitale comptant 11 points d'avance sur le deuxième. Qui sait ce que l'avenir réservera alors à Enzo Donis ? 

MC Alger

