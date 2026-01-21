Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?
Photo: © photonews

Majeed Ashimeru suscite l'intérêt de plusieurs clubs, dont la RAAL La Louvière et un club de Ligue 2, mais le joueur porte une préférence pour le club belge. Le deal est en bonne voie de se conclure.

Le milieu de terrain refuse de signer en deuxième division française. Majeed Ashimeru souhaite évoluer dans l’élite afin de préserver ses chances avec la sélection nationale du Ghana en vue de la Coupe du monde. Ce qui n’arrange pas les Mauves, puisque le club de Ligue 2 serait prêt à s’aligner sur les demandes financières afin de racheter ses 18 mois de contrat. 

Anderlecht et la RAAL La Louvière espèrent parvenir à un accord concernant le prêt. Les discussions sont en cours depuis un certain temps, mais elles portent principalement sur le pourcentage du salaire d’Ashimeru que La Louvière pourrait prendre en charge. Le dossier semble néanmoins presque bouclé. Il reste seulement à déterminer quelle part du salaire La Louvière acceptera d’assumer.

Frédéric Taquin serait ravi de l’accueillir

L’entraîneur de la RAAL, Frédéric Taquin, a fait savoir qu’il aimerait accueillir Ashimeru. "Ce serait pour moi un grand bonheur de l’avoir chez nous. Il pourrait rendre notre milieu de terrain plus fluide", a-t-il déclaré.

Taquin reste toutefois prudent. "À l’heure actuelle, rien n’est certain, mais ce serait une énorme plus-value pour l’équipe", a ajouté le coach.


De son côté, le joueur attend calmement. Sa volonté de rester dans un championnat de haut niveau fait qu’il espère qu’Anderlecht et la RAAL parviendront à une solution qui convienne à toutes les parties.

