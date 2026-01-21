OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après l'officialisation de l'arrivée d'Oumar Diouf ce mardi, Saint-Trond enchaîne. Le club limbourgeois a officialisé ce mercredi la signature de Loïc Mbe Soh.

Loïc Mbe Soh est un défenseur central franco-camerounais formé au PSG. Il a déjà même évolué à trois reprises sous les couleurs de l'équipe A. Après son passage en terre parisienne, il a rejoint Nottingham Forest, où il a connu deux prêts, à Guingamp et à Almere City. En août 2024, il a quitté le club anglais pour signer au Beerschot, où il s'est imposé et est devenu vice-capitaine.

Ses prestations solides en Pro League la saison dernière et en Challenger Pro League lors de cet exercice ont attiré l'œil de Saint-Trond, qui a décidé de le recruter. "Nous suivions Loïc depuis un certain temps. Lors de nos précédentes confrontations avec le Beerschot, il a à chaque fois démontré sa classe. En tant que défenseur central, il affiche chaque semaine sa puissance dans les duels, sa lecture du jeu et ses qualités balle au pied", explique le CEO Takayuki Tateishi.

"En outre, Loïc a accumulé beaucoup d’expérience ces dernières années. Avec des matches disputés au Paris Saint-Germain, à Nottingham Forest et son rôle de vice-capitaine au Beerschot, il sait ce que signifie porter une équipe. Son arrivée renforce notre secteur défensif, tant en qualité qu’en profondeur", conclut-il. 

Les mots de Loïc Mbe Soh

Le joueur est véritablement motivé à se lancer dans ce nouveau défi : "Je veux contribuer à faire du Stayen une véritable forteresse. Lors des cinq derniers matches à domicile, nous avons gardé le zéro à quatre reprises, c’est impressionnant. J’aimerais aider à prolonger cette série et apporter ma contribution le plus rapidement possible."


Actuellement second du championnat, Saint-Trond se déplacera à La Louvière ce samedi. Un déplacement piégeux face à une équipe qui vient de battre le Club de Bruges dans un scénario complètement dingue (2-3).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot
BJK Saint-Trond
Loïc Mbe Soh

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Kikas - Vazquez - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Kikas - Vazquez - Sikan

15:45
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté Live

L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté

15:00
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

09:00
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2
Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

08:40
2
Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

08:00
"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

07:20
1
"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

07:40
1
Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

07:00
La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

06:20
Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

06:40
De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

23:15
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

22:20
Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

23:00
Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

22:40
1
Olivier Renard prépare un nouveau coup : Anderlecht sur la piste d'un attaquant de Bundesliga

Olivier Renard prépare un nouveau coup : Anderlecht sur la piste d'un attaquant de Bundesliga

22:20
1
Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

22:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 21
KV Courtrai KV Courtrai 23/01 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/01 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 24/01 Beerschot Beerschot
Lommel SK Lommel SK 24/01 Eupen Eupen
RFC Seraing RFC Seraing 24/01 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 24/01 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
La Gantoise La Gantoise 25/01 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 25/01 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved