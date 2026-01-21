OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

Après l'officialisation de l'arrivée d'Oumar Diouf ce mardi, Saint-Trond enchaîne. Le club limbourgeois a officialisé ce mercredi la signature de Loïc Mbe Soh.

Loïc Mbe Soh est un défenseur central franco-camerounais formé au PSG. Il a déjà même évolué à trois reprises sous les couleurs de l'équipe A. Après son passage en terre parisienne, il a rejoint Nottingham Forest, où il a connu deux prêts, à Guingamp et à Almere City. En août 2024, il a quitté le club anglais pour signer au Beerschot, où il s'est imposé et est devenu vice-capitaine.

Ses prestations solides en Pro League la saison dernière et en Challenger Pro League lors de cet exercice ont attiré l'œil de Saint-Trond, qui a décidé de le recruter. "Nous suivions Loïc depuis un certain temps. Lors de nos précédentes confrontations avec le Beerschot, il a à chaque fois démontré sa classe. En tant que défenseur central, il affiche chaque semaine sa puissance dans les duels, sa lecture du jeu et ses qualités balle au pied", explique le CEO Takayuki Tateishi.

"En outre, Loïc a accumulé beaucoup d’expérience ces dernières années. Avec des matches disputés au Paris Saint-Germain, à Nottingham Forest et son rôle de vice-capitaine au Beerschot, il sait ce que signifie porter une équipe. Son arrivée renforce notre secteur défensif, tant en qualité qu’en profondeur", conclut-il.

Les mots de Loïc Mbe Soh

Le joueur est véritablement motivé à se lancer dans ce nouveau défi : "Je veux contribuer à faire du Stayen une véritable forteresse. Lors des cinq derniers matches à domicile, nous avons gardé le zéro à quatre reprises, c’est impressionnant. J’aimerais aider à prolonger cette série et apporter ma contribution le plus rapidement possible."



Actuellement second du championnat, Saint-Trond se déplacera à La Louvière ce samedi. Un déplacement piégeux face à une équipe qui vient de battre le Club de Bruges dans un scénario complètement dingue (2-3).