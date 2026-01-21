Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

Après le départ de Tuur Rommens, Westerlo a dû réagir rapidement et saisi sa chance en recrutant un jeune arrière gauche en Ligue 2 voisine.

Après le départ de Tuur Rommens aux Glasgow Rangers cet hiver, Westerlo n'a pas chômé pour lui trouver un remplaçant et s'est attaché les services de Dylan Ourega.

Remplacement rapide du cadre Tuur Rommens

L'arrière gauche arrive de l'EA Guingamp en deuxième division française et succède donc à ce dernier. Il a paraphé un contrat de 4,5 saisons en Campine. Le Français de 21 ans a signé jusqu'en juin 2030 et il portera le numéro 28.

Un défenseur très actif offensivement

Il n'était plus titulaire régulier dans son ancien club. En effet, Ourega a disputé 18 matches cette saison, dont onze en tant que titulaire. Cette année, il a marqué un but et délivré trois passes décisives.

Westerlo peut donc s'attendre à ce que son nouveau défenseur apporte un plus sur le plan offensif. Dimanche, Westerlo jouera sur le terrain de Malines. Reste à voir si Ourega pourra déjà jouer avec son nouveau club.