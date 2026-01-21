"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

Ce mardi, Oumar Diouf a été officiellement présenté comme nouveau joueur de Saint-Trond. Fier et impatient de se lancer dans son nouveau défi, le joueur sénégalais a tenu à adresser un message au RFC Liège.

Avec neuf buts inscrits et deux passes décisives délivrées en 20 matchs toutes compétitions confondues avec les Sang et Marine, l'avant-centre s'est véritablement imposé comme un élément clé de l'effectif liégeois. Ses prestations ont attiré l'œil de nombreux clubs et c'est finalement Saint-Trond qui a remporté la bataille.

Oumar Diouf passe un cap dans sa carrière, mais ce n'est pas une raison pour oublier le RFC Liège. Il a publié un message en story Instagram. "Après ces mois passés au RFC Liège, il est temps pour moi de tourner une page importante de ma carrière", entame-t-il son communiqué.

Avant d'ajouter : "Je tiens à remercier du fond du cœur le club, la direction, le staff technique, mes coéquipiers ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre au quotidien. Vous m’avez permis de grandir, sur le plan sportif comme humain."

De la reconnaissance envers le RFC Liège

Sans oublier les fans : "Un merci tout particulier aux supporters, toujours présents, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Votre soutien restera gravé dans ma mémoire."



"Je quitte le RFC Liège avec beaucoup de respect, de reconnaissance et de fierté d’avoir porté ce maillot. Je souhaite au club le meilleur pour la suite. Merci pour tout", conclut celui qui n'est resté qu'une demi-saison en terre liégeoise.