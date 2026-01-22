🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

On pensait que la situation de Loïs Openda allait aller en s'améliorant à la Juventus, mais elle semble toujours aussi délicate. L'attaquant belge a même eu droit à une soufflante de son entraîneur.

Vingt-sept matchs, deux buts, et pas encore un seul en 2026 : normalement, de telles lignes de statistiques enlèvent l'envie de plaisanter. Mais Loïs Openda était tout sourire au moment de monter au jeu face à Benfica, ce mercredi, en Champions League.

Il faut dire que tout se passait bien pour la Juventus, qui menait 2-0 contre le club lisboète au moment où Openda s'apprêtait à faire son apparition. Mais cet état d'esprit détendu n'était pas au goût de Luciano Spalletti.

Openda se marre, Spalletti le gifle

L'entraîneur de la Juve a ainsi asséné plusieurs claques au Belge, hilare, tout en lui hurlant quelques mots que la presse italienne a décrypté comme étant : "Réveille-toi !". Difficile de dire si Spalletti était réellement en colère, car Openda, de son côté, n'a pas l'air inquiet.

Comunque il video che gira è incompleto, prima dello schiaffo il povero Openda si becca pure due bei pestoni in testa! 😂😂😂#Spalletti #JuveBenfica #UCL pic.twitter.com/m0BYRv8Hvr — Stefano (@steferrari85) January 21, 2026

Le Diable Rouge finira la rencontre sans être décisif. Une situation qui commence à être inquiétante alors que la Juventus devra payer, en fin de saison, une somme de 40 millions d'euros, Loïs Openda étant prêté avec "option d'achat obligatoire" par le RB Leipzig.





Les deux buts d'Openda cette saison ont été inscrits en déplacement à Bodo-Glimt, en Champions League, et à domicile face à l'AS Rome.