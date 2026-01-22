Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

Le jeune Ilyes Bennane, 15 ans, a signé son premier contrat professionnel à Anderlecht. Il avait fait le buzz ces dernières années pour sa précocité.

À 13 ans seulement, Ilyes Bennane faisait déjà les gros titres de la presse belge : transféré du KRC Genk au RSC Anderlecht, il devenait international belge U15 - le plus jeune de l'histoire de cette catégorie. Son choix de sélection continuait d'agiter l'actualité puisque un peu moins d'un an plus tard, il devenait... plus jeune capitaine du Maroc U15, les deux fédérations lui faisant la cour.

Depuis, Ilyes Bennane progresse tranquillement et évolue cette saison avec les U16 Elite 1 du RSC Anderlecht, qui occupent la tête du classement. Il y cotoie notamment Crésus Kana, frère de Marco, ou Noé Kage, fils de l'ex-Zèbre Hervé Kage.

Ilyes Bennane signe jusqu'en 2028

Et alors qu'il vient de fêter ses 15 ans, Bennane vient de parapher son premier contrat professionnel à Anderlecht, jusqu'en 2028. Il est le premier joueur de la génération 2011 du RSCA à signer un contrat pro.

"Sur le terrain, Ilyes laisse libre cours à sa créativité. À l’aise balle au pied, il est reconnu pour sa capacité à trouver facilement les espaces et dispose d’une excellente qualité de frappe.



Début 2024, Ilyes est également devenu le plus jeune international belge de l’histoire chez les jeunes (U15). À 13 ans et un mois, il a disputé une rencontre internationale face à l’Angleterre, soit 20 mois plus jeune que Romelu Lukaku, le précédent détenteur du record", lit-on dans le communiqué du club.