Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

Bruges va devoir battre Marseille lors de la dernière journée de Ligue des Champions - il n'y a pas d'autre option pour espérer une qualification. Côté OM, il y aura un grand absent.

Les enjeux sont clairs : le 28 janvier prochain, le Club de Bruges n'aura pas le choix et devra battre l'Olympique de Marseille pour espérer une qualification en barrages de la Champions League. Après ça, il faudra croiser les doigts.

Mais pour ce déplacement, l'OM, qui sera également dos au mur (une défaite et Bruges passera devant), sera privé d'un titulaire indiscutable, qui a pris le carton jaune de trop lors de la défaite des Phocéens contre Liverpool (0-3).

Pavard absent au Jan Breydel

Benjamin Pavard (29 ans), auteur d'un match qualifié de très décevant par les observateurs, a en effet pris son troisième carton jaune en 6 rencontres de phase de ligue, et manquera la "finale" en déplacement au Jan Breydel.

Le champion du monde 2018 est un titulaire important à Marseille cette saison, ayant disputé 24 matchs (3 passes décisives) toutes compétitions confondues.

Pavard est prêté cette saison par l'Inter Milan à l'Olympique de Marseille. Ancien pilier du Bayern Munich (163 matchs), il n'est pas vraiment parvenu à se refaire une place en Equipe de France malgré ce prêt, et n'a plus joué avec les Bleus depuis 2024.