Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

Revenu assez tard de la CAN qu'il disputait avec le Nigeria, Tochukwu Nnadi a manqué le dernier match de Zulte Waregem. Reste à voir s'il entrera encore en action pour l'Essevee...

Tochukwu Nnadi (22 ans) est l'un des piliers de Zulte Waregem cette saison. Il a déjà été titulaire 16 fois en championnat et son physique monstrueux aide bien le promu à prendre la mesure de la D1A.

Cela lui a valu ces dernières semaines pas mal d'intérêt de la part de plusieurs clubs anglais, au vu de son profil taillé pour la Premier League. West Ham United, Crystal Palace, Brighton, Newcastle et Leeds auraient ainsi tous pris leurs renseignements.

EXCL: West Ham are closing in on Zulte Waregem midfielder Tochukwu Nnadi.⚒️



🗣️Talks over personal terms are progressing, with a 5-year deal on the table.#whufc https://t.co/ZtCzOYTTGj — Sportsboom (@Sportsboomcom) January 21, 2026

De l'intérêt allemand et espagnol a également été évoqué et la participation de Nnadi à la dernière CAN avec le Nigeria a renforcé l'impression qu'un départ était inévitable.

West Ham United proche d'un accord ?

De quoi espérer le jackpot pour Zulte Waregem puisque Nnadi est encore sous contrat jusqu'en 2028 après être arrivé en 2024 en provenance du Botev Plovdiv, en Bulgarie. Il avait alors coûté 1,35 million et est désormais évalué à 2 millions sur Transfermarkt.





Or, selon Sportsboom, West Ham United serait désormais très proche de s'offrir le médian nigérian pour plus du double. Les Hammers auraient un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans.