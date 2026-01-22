La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond
Photo: © photonews
Les tensions sont à leur comble entre l'Europe et les USA, Donald Trump multipliant les menaces de sanctions économiques à l'encontre de l'Union Européenne si elle refuse de lui céder le Groenland. Dans ce contexte, certains pays commencent à évoquer un boycott du Mondial 2026.

Entre une situation interne qui commence à avoir des allures de début de guerre civile dans les rues et une politique externe particulièrement agressive, y compris vis-à-vis de ses alliés de l'OTAN, les Etats-Unis se mettent beaucoup de monde à dos... à quelques mois d'accueillir, justement, le monde dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.

Sans surprise, et comme à l'approche des Coupes du Monde en Russie et surtout au Qatar, certains commencent à évoquer un hypothétique boycott. Certains députés de divers bords politiques, en Allemagne et en France notamment, ont estimé que ce serait la chose à faire. 

La Belgique ira au Mondial 2026

Mais qu'en est-il de la Belgique ? Pour résumer : on en est très, très loin. Dans les colonnes de Sudinfo, Jacqueline Galant, Ministre des Sports, a été claire : "Ma vision a toujours été assez claire : il faut dissocier le sport de la politique, comme c’est le cas avec la culture. Un boycott de la Coupe du monde de football n’est pas à l’ordre du jour", assure la ministre MR.

Une décision de boycott serait, quoi qu'il en soit, du ressort de l'Union Belge, qui n'a jamais évoqué cette éventualité et avait déjà fait savoir, en 2022, que boycotter un tournoi n'était pas la méthode privilégiée. 


Les choses pourraient naturellement changer si, d'ici là, la situation au Groenland amenait une réaction coordonnée de tous les pays de l'Union Européenne et des sanctions internationales comme celles qui frappent la Russie. Mais ce scénario tient de l'impensable. 

