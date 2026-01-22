Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

Ce jeudi soir, Anderlecht affronte Leeds United dans le cadre de la Premier League International Cup. Ils espèrent pouvoir continuer cette belle expérience.

Le RSC Anderlecht est le seul club belge invité à participer cette saison à la prestigieuse Premier League International Cup, un tournoi de jeunes qui voit s'affronter les U21 de tous les clubs de PL et une sélection d'équipes étrangères.

Versés dans le groupe D, les Mauve & Blanc ont disputé deux rencontres jusqu'à présent, avec à la clef un match nul contre Sunderland (2-2) et une victoire de prestige à Manchester United (1-4). Ce jeudi, ils défient Leeds United.

Anderlecht affronte Leeds puis West Ham

Enzo Sternal, qui retrouve les terrains cette saison après une grave blessure et montre toutes ses qualités, a préfacé la rencontre sur les réseaux officiels du RSCA. "Lors du premier match à Sunderland, nous avions fait 2-2 et un bon match dans l'ensemble", se rappelle-t-il.

"Ensuite, nous avons été à Manchester dans un beau complexe d'entraînement. Nous commençons bien le match puis encaissons malheureusement. Mais je suis monté à la pause pour mon retour sur les terrains, je marque après deux minutes puis l'emportons 1-4", sourit le Français, qui revenait d'une rupture des ligaments croisés.



"Maintenant, nous espérons l'emporter à Leeds United dans ce troisième match afin de garder toutes les cartes en main pour continuer dans la compétition". Le dernier match du RSCA Futures sera à West Ham United.