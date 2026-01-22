Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long
Photo: © photonews
Hans Vanaken continue à faire ce qu'il fait depuis plus de dix ans : jouer au plus haut niveau, sans faiblir. Contre le Kairat Almaty, il a inscrit son 24e but européen pour Bruges, un record absolu du Club.

Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard. Chaque saison, Vanaken est à la manoeuvre, avec des buts, des passes décisives et des actions déterminantes, en Belgique et en Europe. Plus d'une décennie au plus haut niveau du football, et il n'a toujours pas perdu de l'intensité dans son jeu. C'est exceptionnel, surtout dans un championnat où les stars partent souvent tôt ou atteignent rapidement leur sommet.

Vanaken demeure le meilleur joueur en Belgique, sans discussion

Trois Souliers d'Or décorent désormais son palmarès, et il s'est encore rapproché à plusieurs reprises d'un quatrième. Cette réalité le place dans un club particulièrement restreint. Mais le plus important est que Vanaken reste toujours aujourd'hui le meilleur joueur sur les terrains belges, sans discussion.

Ce qui rend ses chiffres européens encore plus marquants, c'est le contexte. Pour les clubs belges, la scène européenne est une récompense, mais aussi un sacré défi. Y marquer 24 buts ne doit pas être banalisé, d'autant plus lorsque l'on n'évolue pas comme attaquant de pointe. 

Au Club de Bruges, il est depuis des années bien plus qu'un simple milieu de terrain. Il est le relais de l'entraîneur, le point d'ancrage lorsque la tempête fait rage et l'homme qui se lève quand il le faut. A Astana, il a une fois de plus été déterminant, à un moment où le Club avait besoin de redresser le tir après des déboires nationaux.



Mais pas de quoi fanfaronner pour autant, Hans Vanaken a fait son devoir, rien de plus, comme il l'avait fait sur cette même pelouse d'Astana avec les Diables il y a deux mois : "C'est une belle étape pour moi, mais les trois points restent les plus importants, tout comme la performance collective".

Cela caractérise sa carrière. Jamais la voix la plus forte, mais toujours le poids le plus lourd sur la balance. Là où d'autres viennent et vont, Vanaken continue à prester. Son jeu est moins explosif qu'auparavant, mais plus malin, plus efficace et tout aussi déterminant. Tant pis pour les courses à haute intensité, tant mieux pour les adeptes d'infiltrations sans faire de bruit.

La question n'est plus de savoir à quel point Hans Vanaken est important, mais quelle sera sa durabilité. Plus de dix ans au sommet, des records qui continueront de tomber et une influence jamais démentie. Ivan Leko s'est félicité d'avoir un Vanaken au sommet de son art lors de son premier passage, il n'en va pas autrement pour son retour.

FC Bruges
Hans Vanaken

