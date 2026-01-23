Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise ont impressionné lors de leur match au Bayern Munich. Parmi eux, Kamiel Van de Perre s'est encore montré à son avantage.

Il était déjà d'une régularité sans faille en première partie de saison. Mais depuis la reprise, Kamiel Van de Perre a encore placé le curseur un cran plus haut. Décisif contre Dender et Malines, le jeune milieu défensif a retrouvé son rôle de l'ombre contre le Bayern.

Mais face à une équipe qui a tellement l'habitude de combiner aux abords du rectangle, ses courses répétées et ses sacrifices défensifs ont fini par crever l'écran. Hein Vanhaezebrouck s'est montré particulièrement impressionné.

"Il me surprend vraiment. Son évolution est remarquable : il tient tête à son adversaire dans des matchs de ce calibre. Cela en dit long sur ses progrès", s'enthousiasme-t-il dans Het Nieuwsblad.

Futur Diable...mais pas tout de suite ?

Ces progrès pourraient-ils lui valoir d'intérgrer le noyau des Diables Rouges ? Vanhaezebrouck tempère : "Il faut aussi tenir compte de la concurrence. Je ne pense pas que le sélectionneur national intègrera un nouveau joueur immédiatement, mais les performances de Van de Perre sont impressionnantes".



Son évolution à l'Union Saint-Gilloise est un modèle du genre : apprenant d'abord dans l'ombre de Charles Vanhoutte et Noah Sadiki, il a pu compter sur un Sébastien Pocognoli qui le connaissait depuis son passage à la tête des espoirs de Genk avant de l'emmener avec lui. Van de Perre profite désormais des conseils de David Hubert, milieu défensif comme lui dans sa carrière de joueur.