D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

Demain après-midi, Charleroi se rendra à l'Antwerp. Les Zèbres veulent continuer sur leur lancée sous Hans Cornelis.

Même si la chaude ambiance sera là pour pousser l'équipe, l'Antwerp a des raisons d'être inquiet avant la venue de Charleroi. Là où les Anversois ont perdu 1-0 à Dender le week-end dernier, le Sporting reste sur une nouvelle victoire référence contre le Standard, un match dans la lignée des précédents depuis la nomination d'Hans Cornelis comme T1.

Le dernier déplacement des Zèbres au Bosuil avait été euphorique avec ce but de Parfait Guiagon dans le moneytime pour accrocher l'Europe. "C'est vrai que cela a fait mal, mais j'espère que leur venue sera perçue comme un morceau de tissu rouge agité devant un taureau", sourit l'entraîneur Joseph Oosting en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.

Un absent de taille au milieu

Mais pour cela, l'Antwerp ne pourra pas compter sur Mauricio Benitez, s'est blessé aux ischio-jambiers lors de l'échauffement contre Dender. "Mauricio sera absent pendant un certain temps. Pourra-t-il disputer les matchs cruciaux de coupe contre Anderlecht les 5 et 12 février ? Ce n'est pas encore certain", soupire Oosting.

Une tuile pour les Anversois, tant l'Argentin avait joué un grand rôle dans la montée en puissance de l'équipe : "Mauricio, avec sa combativité, s'est révélé être un joueur important pour nous, mais les blessures font partie du football. Nous sommes des hommes, pas des robots. C'est un coup dur".



Rein Van Helden, tout juste arrivé de Saint-Trond, est en revanche déjà mobilisable : "Le profil de Rein était intéressant pour nous car il est jeune et belge, et il a encore une marge de progression. Nous sommes convaincus qu'il va encore progresser et nous aider à atteindre nos objectifs. De plus, il souhaitait jouer pour notre club. Je pense que c'est extrêmement important chez un joueur. Je vois en lui un leader. Il va nous apporter beaucoup".