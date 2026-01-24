Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

Le Club de Bruges est encore à la recherche d'un renfort offensif et semble vouloir faire son marché à l'étranger. Au nord du pays, certains estiment que les Blauw en Zwart devraient tenter le coup pour Parfait Guiagon.

En recherche de créativité pour son secteur offensif, le Club de Bruges avance pour faire venir Andreas Schjelderup et Felix Lemarechal. En Venise du Nord, des voix se sont élevées, estimant que les Blauw en Zwart devraient s'intéresser à Parfait Guiagon, de retour à son meilleur niveau à Charleroi.

Dans Het Nieuwsblad, Franky Van der Elst comprend l'enthousiasme pour le petit Ivoirien : "Guiagon est un bon joueur, attractif. Il marque aussi, il en est à quatre buts en quatre matches. Parfois il peut aussi jouer simplement, mais il tente souvent le dribble, le geste qui va faire se lever la foule. Et ces dernières semaines, cela fonctionne".

Charleroi a envoyé un signal clair en le prolongeant

Guiagon a notamment marqué les esprits avec son doublé en Coupe...contre le Club. Mais Van der Elst émet une réserve : "Il est difficile de dire s'il est un joueur véritablement fait pour le Club de Bruges. Dans un club de haut niveau, il faut montrer son meilleur niveau plus régulièrement que Guiagon ne l'a fait depuis son arrivée à Charleroi il y a deux ans et demi. Ces dernières semaines, il brille contre des clubs de premier plan, oui, mais je veux d'abord voir s'il peut se montrer régulier sur l'ensemble de la saison".

Un transfert ne semble d'ailleurs pas à l'ordre du jour vu sa prolongation jusqu'en juin 2028 annoncée dans la foulée de son doublé contre les Brugeois. Si le Club veut l'attirer, il faudra y mettre le prix. "Le Club de Bruges achète souvent plus jeune. Guiagon a déjà presque 25 ans. Des transferts au prix fort issus d'autres clubs de Pro League comme Gustaf Nilsson et Casper Nielsen n'ont d'ailleurs pas été des francs succès".



Autant d'éléments qui font que Van der Elst comprend que le Club se penche plutôt sur un profil comme Schjelderup. "Entre venir de Benfica ou de Charleroi, il y a quand même une différence", conclut-il.