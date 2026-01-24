"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

La formation continue de surprendre en Jupiler Pro League, et reçoit des éloges de toutes parts. La fin de la saison régulière approche à grands pas, avec son moment de vérité et une qualification pour les Champions PO.

Johan Boskamp reste un observateur très attentifs de la Jupiler Pro League. Le Néerlandais à cette fois salué STVV, surprise de la saison, qui est actuellement deuxième de Jupiler Pro League. Il a fait l'éloge des Limbourgeois, qui, après une saison difficile l'année dernière, se retrouvent désormais tout en haut du classement. Selon lui, l'équipe est même celle qu'il apprécie le plus actuellement.

La saison dernière, STVV avait donc dû se battre jusqu'au bout pour se maintenir. Quelques mois plus tard, l'équipe de Wouter Vrancken occupe une belle deuxième place, à seulement trois points du leader, l'Union Saint-Gilloise.

Jusqu'où surprendront-ils ?

Avec un programme de fin de saison abordable en perspective et un jeu soigné, l'histoire des Canaries semble tout sauf fortuite. Dans son analyse hebdomadaire pour Het Belang van Limburg, Johan Boskamp n'a pas tari d'éloges.

"Vrancken mérite vraiment un énorme bouquet de fleurs pour ce qu'il accomplit cette saison avec le STVV. Il recrute les bons joueurs, les intègre bien et les laisse simplement jouer au football. Le succès réside principalement dans les idées claires et la façon dont l'équipe fonctionne dans son ensemble", exlique-t-il.

Cela peut encore durer un certain temps



L'ancien coach d'Anderlecht apprécie visiblement ce que le STVV montre chaque semaine sur le terrain : "En ce moment, le STVV est l'équipe que j'apprécie le plus dans le championnat belge. Ils font vraiment preuve d'une grande classe. Pour moi, ce conte de fées peut encore longtemps."