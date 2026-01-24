Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

100 jours après son intronisation en tant que président d'Anderlecht, Michael Verschueren a ramené du calme dans la maison mauve. Son amour pour le club ne s'est jamais démenti.

Si Michael Verschueren est revenu à Anderlecht, c'est avant tout par passion. Il exerce en effet son rôle de président à titre bénévole. Contrairement à son prédécesseur, il ne perçoit pas de salaire pour cette fonction au sein du club le plus titré de Belgique.

Le fils de "Mister Michel" sentait que le club se cherchait une nouvelle figure de proue. Aider le Sporting lui a paru naturel et cadrait également avec ses ambitions personnelles.

Verschueren laisse le champ libre à Kenneth Bornauw

Son statut de président bénévole contraste avec celui de Wouter Vandenhaute. Celui-ci a été président pendant cinq ans et facturait, à la fin de son mandat, environ 420 000 euros par an. En revanche, l'ancien président détenait via Mauvavie des actions dans le capital anderlechtois, tandis que Verschueren n'apporte actuellement aucune contribution financière.

Alors que son prédécesseur pesait fortement sur la gestion quotidienne, Verschueren prend davantage de distance. Il cumule son rôle avec d'autres activités professionnelles au sein de l'UEFA et de l'ECA, l'une des plus grandes associations de clubs de football européens.



La direction opérationnelle est désormais assurée par le PDG Kenneth Bornauw. Il a été nommé le même jour que Verschueren et figure bien sur la fiche de paie du club.