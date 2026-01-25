"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

Albert Sambi Lokonga revient sur son parcours et n'exclut pas un retour à Anderlecht dans le futur, un club qui est très important pour lui.

Albert Sambi Lokonga, parti de Bruxelles en 2021, garde un œil sur son ancien club. Il a avoué que la situation d'Anderlecht le touchait beaucoup. "Je ne regarde pas les matchs, mais bien sûr, je suis les résultats", a-t-il confié à Sudinfo.

Lokonga est revenu sur les nombreux changements de ces dernières années et sur la longue période sans trophée. "Quand on voit l'évolution du club, ça fait un peu mal parce qu'il y a eu beaucoup de changements et le club attend un trophée."

Pour lui, la stabilité est indispensable pour avancer. Il trouve que le retour de Michael Verschueren est une bonne nouvelle. "Il a le sang mauve et l'ADN d'Anderlecht." Lokonga a remarqué que d'autres clubs belges ont pris de l'avance financièrement, mais il pense qu'il est possible de reconstruire quelque chose.

L'idée d'un futur retour

Lokonga a admis qu'il pourrait revenir jouer à Anderlecht. "J'aimerais porter à nouveau le maillot d'Anderlecht un jour. J'en ai parlé avec Romelu : je lui ai dit qu'on rentrerait tous à la maison et qu'on réussirait à ramener le titre."

Pour lui, ce serait une superbe histoire, même s'il insiste sur le fait que le club doit redevenir performant. "Le plus important, c'est que le club reprenne sa place au sommet", conclut-il.