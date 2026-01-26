Surprenant : à 39 ans, une légende de Manchester United s'offre un dernier défi exotique

Après 6 mois dans le petit club portugais d'Estrela Amadora, Nani avait pris sa retraite en janvier 2025. Mais le voilà de retour aux affaires... au Kazakhstan.

La carrière de Nani n'est pas encore finie. L'ancienne superstar portugaise du Sporting Portugal, de Manchester United ou encore du Fenerbahçe avait raccroché les crampons en janvier 2025 après une dernière pige au pays, mais sort désormais de sa retraite.

Et cette fois, ce n'est pas pour un retour au bercail dans un club de sa jeunesse. Non, Nani s'est engagé, à 39 ans, en faveur du club... d'Aktobe, au Kazakhstan. Il y a signé jusqu'en juin prochain. Un deal qui dépasse bien sûr le cadre du football.

Nani contribuera au développement du football au Kazakhstan

Nani va ainsi "contribuer au développement du football au Kazakhstan", comme il le déclare dans le communiqué de l'Aktobe. Le club kazakhstanais précise que la mission de Nani sera également extrasportive, dans le cadre du développement du club et de ses structures.

Une mission probablement à court terme pour l'ex-international portugais, 115 caps avec la Seleçao, vainqueur de l'Euro 2016.



Nani s'était notamment rendu célèbre par son style de jeu très spectaculaire sous les couleurs de Manchester United de 2007 à 2014, disputant 230 matchs pour les Red Devils, pour 41 buts et 65 assists.