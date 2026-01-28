Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ
Photo: © photonews

Yasin Özcan n'est plus un joueur du RSC Anderlecht. Comme convenu, le défenseur turc quitte la Belgique et rentre au pays.

Ce matin, la presse turque relayait que Yasin Özcan était déjà présent à Istanbul. Il avait été interviewé à l'aéroport, et son départ pour le Besiktas était désormais acquis. Ne manquait que l'officialisation du RSCA.

C'est désormais chose faite : le Sporting, dans un communiqué laconique, confirme que le prêt de Yasin Özcan a été rompu par Aston Villa, qui envoie son défenseur finir la saison 2025-2026 du côté du Besiktas.

"Aston Villa a conclu un accord avec le club turc de première division pour un prêt du défenseur. Ceci signifie que le prêt de Yasin au RSC Anderlecht a pris fin", lit-on sur le site officiel du RSCA.

Diarra est arrivé, Özcan est parti 

Peu utilisé par Besnik Hasi depuis son arrivée, Özcan voyait d'un bon oeil ce retour en Turquie, où il a porté les couleurs de Kasimpa à 94 reprises, devenant même international turc en juin dernier. Cette saison, il n'a joué que 10 matchs avec l'équipe A du RSCA, souvent pour quelques minutes à peine.

Lire aussi… Un départ se précise à Anderlecht : le joueur n'est déjà plus en Belgique
L'arrivée annoncée hier de Moussa Diarra à Anderlecht doit en partie compenser ce départ : comme Özcan, Diarra est un défenseur central gaucher capable, si besoin est, de jouer au back gauche. On sait que Besnik Hasi ne fait que peu confiance à Moussa N'diaye, d'où la titularisation du Turc dimanche dernier malgré son départ proche.

