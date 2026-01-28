Un ancien capitaine de Pro League va faire son retour en D1A

Joedrick Pupe semblait proche de s'engager en faveur du KV Courtrai. C'est finalement vers Saint-Trond qu'il semble se diriger.

Il y a quelques jours de cela, il semblait acquis que Joedrick Pupe (28 ans) allait quitter les Vancouver Whitecaps et s'engager en faveur du KV Courtrai, en Challenger Pro League. Mais les discussions avec le club flandrien ont finalement été rompues.

En effet, le Nieuwsblad rapporte que plusieurs clubs de D1A se seraient emparés du dossier. C'est finalement Saint-Trond qui devrait rapatrier l'ancien capitaine de Dender après une seule saison en MLS.

Pupe quitte les Vancouver Whitecaps pour STVV

Joedrick Pupe est toujours sous contrat à Vancouver, où il est arrivé l'été dernier en provenance de Dender. Mais à son arrivée, le défenseur belge s'était blessé et il a donc très peu joué en MLS l'année passée. Il avait pu faire son retour en finale, face à l'Inter Miami de Lionel Messi.

STVV serait en discussions avancées avec Vancouver, selon le Nieuwsblad. Le club trudonnaire a perdu Rein Van Helden cet hiver, et cherche donc un renfort d'expérience et polyvalent capable de venir compenser ce départ.



Pupe a porté les couleurs du Lierse et de Dender, où il évoluait depuis 2023 jusqu'à son départ l'été dernier. En début de saison, il était encore titulaire et capitaine au FCV Dender, disputant 4 rencontres avant de s'envoler pour le Canada.