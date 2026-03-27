"Je ne pense pas qu'ils en soient capables" : Steven Defour très critique envers Anderlecht

Anderlecht a arraché de justesse sa place dans le top 6. Un soulagement pour les Mauves, qualifiés in extremis pour les Champions' Play-offs.

Anderlecht s'était incliné 2-3 face au Cercle de Bruges lors de la dernière journée de la phase classique de Pro League. Le dernier quart d'heure du match était particulièrement tendu.

Le KRC Genk est passé tout près de chiper la sixième place aux Mauves grâce à la différence de buts, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. Les Bruxellois ont tenu bon.

Anderlecht n'a battu aucune équipe des Relegation Play-Offs au Lotto Park. En revanche, à domicile, le club a gagné contre toutes les équipes des Champions' Play-offs.

Anderlecht ne sait pas faire le jeu ?

"Pour moi, ça veut dire que c'est une équipe défensive, pas une équipe capable de faire le jeu", analyse l'ancien joueur du club Steven Defour sur Sporza.



"C'est une équipe qui peut subir et jouer en réaction, mais elle ne sait pas faire le jeu. Et faire ça toutes les semaines, tous les 3-4 jours, je ne pense pas qu'ils en soient capables", conclut-il.