Seconde chance ou confirmation des doutes ? Anderlecht reste dans le flou avant les Champions' Play-offs

Anderlecht a tremblé dimanche dernier pour valider sa place en Champions' Play-offs. Mais le club peut-il désormais réussir de bons play-offs ? Une question loin d'être évidente à laquelle nous allons apporter des précisions.

Une prestation référence au Bosuil, accompagnée d’une qualification pour la finale de la Coupe de Belgique, ainsi qu’une bonne performance sur la pelouse du Club de Bruges, avaient de quoi susciter de l’espoir. Mais la suite a replongé le RSC Anderlecht dans le doute.

Les Mauves peuvent-ils réellement faire le jeu ? En déplacement à Malines et au Lotto Park face au Cercle Bruges, la réponse a été très claire : non. Résultat, un zéro sur six sans appel.

Comment Anderlecht aborde les play-offs ?

Sur le papier, Anderlecht peut aborder les play-offs avec confiance. Face à l’Union SG, au Club de Bruges, à Saint-Trond, à La Gantoise et à Malines, le bilan s’élève à six victoires, quatre défaites et deux partages.

Mais nuance importante : ces matches n’étaient pas décisifs. STVV et Malines joueront-ils aussi ouverts au Lotto Park avec un ticket européen en jeu ? L'Union SG et le Club Bruges mettront-ils Anderlecht sous pression lorsque l’enjeu sera maximal ?

En début de saison, Anderlecht visait une troisième place. Aujourd’hui, difficile de miser là-dessus. Même pour rivaliser avec STVV, il faudra faire mieux que cette série et surtout s’imposer à deux reprises face aux concurrents directs.





Les play-offs débutent la semaine prochaine pour la dernière fois en Pro League. Au Lotto Park, tout le monde se réjouit de cette nouvelle opportunité. Reste à savoir si elle prendra la forme d’une relance… ou d’un véritable calvaire pour Anderlecht. Plus qu’une relance, ces play-offs s’annoncent surtout comme un révélateur : celui des limites actuelles du groupe.