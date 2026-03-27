"Un des meilleurs de notre championnat" : un Carolo encensé par un ancien coach champion de Belgique

HVH a suivi la Jupiler Pro League de très près cette saison aussi. Il a donc également composé un onze type de la saison bien relevé. Avec, entre autres, un joueur un peu surprise du Sporting Charleroi.

Ces dernières semaines, Kevin Van Den Kerkhof a fait parler de lui de manière un peu négative à cause de son tacle appuyé sur Christos Tzolis. Hein Vanhaezebrouck en est conscient, mais malgré cela, il voit aussi beaucoup de choses positives dans le joueur.

Qui est le meilleur arrière droit de notre championnat ?

"Malgré ce carton rouge stupide et le fait qu'il ait déjà 30 ans, je veux le mettre dans mon équipe type, car c'est tout simplement l'un des meilleurs arrières de notre championnat", a déclaré Hein Vanhaezebrouck, très élogieux envers l'arrière droit de Charleroi.

"Il est infatigable, couvre constamment des kilomètres dans son couloir de haut en bas et apporte une vraie plus-value offensive. On l'avait déjà scouté à l'époque pour La Gantoise, mais aujourd'hui il évolue au meilleur niveau de sa carrière", a poursuivi l'ancien coach dans Het Nieuwsblad.

Les chiffres de Kevin Van Den Kerkhof sont impressionnants

Les statistiques de Kevin Van Den Kerkhof ne trompent pas non plus. Malgré son âge, il est parvenu en six mois cette saison à faire grimper sa valeur marchande de 1,2 à 1,5 million d'euros selon les chiffres de Transfermarkt.



Son carton rouge l'a obligé à manquer les derniers matches de la saison. Malgré tout, il a disputé vingt solides rencontres avec Charleroi cette saison, alors qu'il n'y est arrivé qu'à la fin août. Il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, tout en laissant une impression marquante.