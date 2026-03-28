"Si c'est comme ça..." : quand Marc Wilmots s'est occasionné des problèmes en refusant Anderlecht

"Si c'est comme ça..." : quand Marc Wilmots s'est occasionné des problèmes en refusant Anderlecht
Photo: Standard.be

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Durant sa carrière de joueur, Marc Wilmots a suscité l'intérêt d'Anderlecht. L'épisode remonte à 1994 et ne lui laisse pas un grand souvenir.

Anderlecht venait d'être sacré champion, là où le Standard avait fini sixième. Michel Verschueren a tenté de le convaincre en vain. “Il a dit : ‘Si c'est comme ça, tu ne joueras pas une minute à la Coupe du monde aux États-Unis’”, se souvient Wilmots auprès de Sudinfo.

La réaction a durement touché l’attaquant, alors âgé de 25 ans, qui se préparait pour sa deuxième Coupe du monde avec les Diables Rouges : “Après ces mots, je n’avais en fait plus envie d’y aller”, admet Wilmots.

Une période tendue avec les Diables

Tout cela s'inscrivait dans un contexte assez délicat en sélection : “Josip Weber a été rapidement naturalisé et j’avais le sentiment que les dés étaient déjà jetés. Pour moi, c’était clair : ça n’allait pas.”

Finalement, Wilmots a tout de même participé au Mondial, notamment sous la pression du Standard. “J’y suis allé parce que je le méritais après mes buts en qualifications, mais c’était difficile. On m’a même reproché une virée nocturne qui n’était même pas vraie".

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Son tournoi s’est finalement limité à 54 minutes de temps de jeu : “Quand nous avons atterri en Belgique, j’ai décidé d’arrêter avec l’équipe nationale. Je m’y suis tenu pendant trois ans et j’ai tout pris sur moi, pour ne pas nuire à l’équipe".

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