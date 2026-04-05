Bonne nouvelle pour l'équipe nationale : un Diable Rouge tout proche d'un retour

Des nouvelles encourageantes sont arrivées de Londres concernant le Diable Rouge qui travaille à son retour progressif afin de retrouver la forme au plus vite.

De nombreux joueurs d'Arsenal n'ont pas pu défendre les couleurs de leur sélection nationale lors de la dernière trêve internationale. Leandro Trossard en faisait partie. Il figurait pourtant initialement dans la liste de Rudi Garcia pour le stage aux USA, où les Belges ont joué en amical face aux États-Unis et au Mexique.

Une blessure à la hanche l'a toutefois empêché de faire le voyage. Peu avant la trêve, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, l'avait aussi laissé sur le banc pendant deux rencontres, mais Trossard s'est ensuite retrouvé titularisé en Ligue des champions contre Leverkusen puis en finale de la League Cup face à Man City.

Stage manqué, mauvaise affaire pour Trossard

Sa hanche s'est donc de nouveau manifestée ensuite, ce qui n'était sans doute pas la meilleure nouvelle pour ses chances d'avoir du temps de jeu avec les Diables Rouges. Surtout sur les flancs, où la concurrence est bien présente. Jérémy Doku est évidemment une valeur sûre et Dodi Lukebakio a profité de l'absence de Trossard pour impressionner.

Ce dernier reste toutefois un joueur que le sélectionneur ne mettra pas de côté si facilement. Il y a d'ailleurs de bonnes nouvelles. Au micro de Sky Sports, Arteta a expliqué que le Belge n'était pas passé loin d'une convocation pour le match de FA Cup contre Southampton. Cette rencontre arrivait encore un peu trop tôt, mais Trossard est sur la bonne voie pour retrouver la pleine forme.

Possible retour en Ligue des champions



La soirée n'a d'ailleurs pas été facile pour son équipe. Arsenal s'est fait sortir de la compétition, éliminé en quarts sur la pelouse de Southampton, pensionnaire de deuxième division. Mardi, les Gunners jouent les quarts de finale de la Ligue des champions, ils se déplaceront au Sporting. Reste à voir si Trossard sera retenu.