Wouter Vrancken restera-t-il ? Un sélectionneur bien connu en Belgique cité pour le remplacer

Saint-Trond aimerait prolonger le contrat de Wouter Vrancken, qui arrive à expiration. Dans le cas contraire, le nom de Hajime Moriyasu, actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Japon, est cité pour le remplacer au Stayen.

Saint-Trond réalise l'une des meilleures saisons de son histoire, en grande partie grâce à Wouter Vrancken, qui a construit une équipe redoutable après avoir déjà remporté les play-downs la saison dernière.

Cependant, l'entraîneur de 47 ans arrive déjà en fin de contrat au Stayen, et de nombreuses questions se posent concernant son avenir. Saint-Trond aimerait évidemment le garder. Wouter Vrancken bénéficie du soutien total de sa direction, mais il pourrait être tenté par une aventure dans un club plus prestigieux.

Même si les deux parties se mettront autour de la table en fin de saison pour discuter, les Trudonnaires savent qu'il existe une possibilité où Wouter Vrancken n'est plus sur le banc la saison prochaine. Une situation qu'il faut donc anticiper.

Le sélectionneur du Japon pour remplacer Wouter Vrancken à Saint-Trond ?

C'est ce que font les Canaris, selon les informations du média japonais Football-tribe.com. En effet, le nom de Hajime Moriyasu, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Japon depuis le 1er août 2018, qui était adjoint lors du match contre la Belgique à la Coupe du monde, circulerait dans les travées du Stayen en cas de départ de Wouter Vrancken.



Ce ne serait toutefois pas le seul, puisque le nom de Toru Oniki, l'entraîneur des Kashima Antlers, est également mentionné. La priorité de Saint-Trond est de prolonger Wouter Vrancken. Mais en cas d'échec dans ce dossier, d'autres options se trouvent déjà sur la table.