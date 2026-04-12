De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

Anderlecht vit une soirée compliquée contre La Gantoise... et devra désormais prier pour que Nathan De Cat ne soit pas absent longtemps.

Il y a des jours où rien ne va. Dans le jeu ce dimanche, déjà, rien ne va pour le Sporting d'Anderlecht, qui est mené par La Gantoise à la pause (0-1) et n'a strictement rien montré pendant une mi-temps. Mais les supporters ont également eu d'autres raisons d'être inquiets.

En effet, alors qu'il était l'un des rares à tout donner et à tenter des choses, comme souvent, Nathan De Cat s'est blessé sur un contact. L'un des nombreux contacts, d'ailleurs, subi par le jeune Diable Rouge dans cette rencontre.

Nathan De Cat touché à la cheville

Michal Skoras, quelques minutes plus tôt, avait déjà touché la cheville de Nathan De Cat au milieu de terrain. C'est la cheville qui semblait faire souffrir le produit de Neerpede au moment de sa sortie à la 43e minute, remplacé par Yari Verschaeren.

Plus inquiétant encore : De Cat reviendra ensuite au bord du terrain pour assister à la seconde période... soutenu par des béquilles. Une façon peut-être de ne pas mettre de poids sur sa cheville blessé et éviter d'aggraver son cas.

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Une blessure longue durée de Nathan De Cat serait une véritable catastrophe pour Anderlecht tant le jeune milieu de terrain de 17 ans s'est imposé comme l'une des seules satisfactions de son équipe. Ce serait aussi une grosse déception pour le joueur qui rêve de participer à la Coupe du Monde...