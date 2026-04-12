Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"
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Wouter Vrancken était logiquement déçu après la défaite de Saint-Trond face au Club de Bruges. L'entraîneur trudonnaire estime que son équipe méritait davantage de gagner que les Blauw & Zwart.

Saint-Trond espérait pouvoir engranger sa première victoire dans ces Champions Play-Offs face au Club de Bruges. Les Trudonnaires ont ouvert le score, mais ont ensuite concédé deux buts en seconde période et ont subi une deuxième défaite de rang

"Je suis déçu que mes joueurs n'aient pas été récompensés de leurs efforts. Nous voulions faire mal au Club de Bruges dès l'entame de la rencontre, mais nous avons manqué de précision dans les premières minutes", analysait Wouter Vrancken en conférence de presse.

"Le point positif, c'est que les joueurs n'ont jamais baissé les bras. Parce que si vous commencez à laisser le ballon à Bruges, vous vous exposez à leur domination. On l'a bien fait, on menait logiquement à la mi-temps et on aurait même dû inscrire un deuxième but."

Wouter Vrancken estime que Saint-Trond méritait de battre Bruges

L'entraîneur de Saint-Trond était évidemment déçu des buts encaissés en seconde période, et surtout du deuxième. Un penalty concédé pour une faute de main de Vanwesemael, et converti par Christos Tzolis à dix minutes du terme.

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"Après une petite erreur individuelle, qui est humaine, ils ont égalisé. Par contre, ce 1-2... Si vous êtes supporters, vous n'aimez pas voir ces penalties, mais les règles sont les règles. Cela me dérange beaucoup moins que le penalty non accordé que la semaine dernière (pour la poussée de Mac Allister). Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous", a conclu Wouter Vrancken.

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