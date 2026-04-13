Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

Une course à deux pour le titre, à deux (ou trois) pour la septième place, et à deux pour le maintien. Où est passé le suspense permis par les Play-Offs ?

Avec la compétitivité d'un mini-championnat avec les six meilleures équipes de la saison, le "suspense jusqu'au bout" était l'un des arguments phares en faveur des Play-Offs, ces quinze dernières années. Est-ce vraiment le cas cette saison, alors que l'on devrait revenir à un système classique l'année prochaine... avant d'encore rechanger ?

La phase classique, elle, avait tenu toutes ses promesses. Une lutte pour la septième place qui a longtemps concerné près de la moitié des équipes de notre championnat, une bataille pour éviter les quatre dernières places, évitées de justesse par Louvain, et du suspense à à peu près tous les étages jusqu'à la 30e journée.

Qu'en est-il de ces Play-Offs ? Après deux journées, tout le monde a déjà compris qu'il s'agira d'un nouveau mano a mano pour le titre, entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, qui comptent déjà respectivement dix et neuf points d'avance sur leur plus proche poursuivant, Saint-Trond.

Où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

En Europe Play-Offs, deux équipes (l'Antwerp et Louvain) ont déjà abandonné toutes chances de terminer à la septième place, et elles seront vraisemblablement rejointes par le perdant du choc wallon entre Charleroi et le Standard, le week-end prochain. Il ne restera donc que Westerlo et Genk dans la course au barrage, et peut-être le Standard si c'est lui qui s'impose au Mambourg. Les Zèbres, quant à eux, ne feraient que recoller aux Rouches en cas de victoire, ce qui permettrait aux deux leaders de prendre le large.

Et en play-downs, alors ? La RAAL La Louvière a très mal commencé, à l'inverse de Dender, mais il reste encore neuf points d'écart entre les deux équipes, tandis que Zulte Waregem est déjà mathématiquement hors de portée et que le Cercle le sera très bientôt.



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Le suspense permis grâce aux Play-Offs, il faut donc le dire vite, cette saison. La course au titre se serait vraisemblablement déroulée entre deux équipes avec ou sans Play-Offs, et la course à l'Europe aurait pu être davantage pimentée par une seule phase classique, tandis que Dender serait bon dernier dans les deux cas. Ce ne sera clairement pas l'édition qui fournira le plus d'arguments aux défenseurs de cette réforme.