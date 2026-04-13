Analyse Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Une course à deux pour le titre, à deux (ou trois) pour la septième place, et à deux pour le maintien. Où est passé le suspense permis par les Play-Offs ?

Avec la compétitivité d'un mini-championnat avec les six meilleures équipes de la saison, le "suspense jusqu'au bout" était l'un des arguments phares en faveur des Play-Offs, ces quinze dernières années. Est-ce vraiment le cas cette saison, alors que l'on devrait revenir à un système classique l'année prochaine... avant d'encore rechanger ?

La phase classique, elle, avait tenu toutes ses promesses. Une lutte pour la septième place qui a longtemps concerné près de la moitié des équipes de notre championnat, une bataille pour éviter les quatre dernières places, évitées de justesse par Louvain, et du suspense à à peu près tous les étages jusqu'à la 30e journée.

Qu'en est-il de ces Play-Offs ? Après deux journées, tout le monde a déjà compris qu'il s'agira d'un nouveau mano a mano pour le titre, entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, qui comptent déjà respectivement dix et neuf points d'avance sur leur plus proche poursuivant, Saint-Trond.

Où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

En Europe Play-Offs, deux équipes (l'Antwerp et Louvain) ont déjà abandonné toutes chances de terminer à la septième place, et elles seront vraisemblablement rejointes par le perdant du choc wallon entre Charleroi et le Standard, le week-end prochain. Il ne restera donc que Westerlo et Genk dans la course au barrage, et peut-être le Standard si c'est lui qui s'impose au Mambourg. Les Zèbres, quant à eux, ne feraient que recoller aux Rouches en cas de victoire, ce qui permettrait aux deux leaders de prendre le large.

Et en play-downs, alors ? La RAAL La Louvière a très mal commencé, à l'inverse de Dender, mais il reste encore neuf points d'écart entre les deux équipes, tandis que Zulte Waregem est déjà mathématiquement hors de portée et que le Cercle le sera très bientôt.

Lire aussi… Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine

Le suspense permis grâce aux Play-Offs, il faut donc le dire vite, cette saison. La course au titre se serait vraisemblablement déroulée entre deux équipes avec ou sans Play-Offs, et la course à l'Europe aurait pu être davantage pimentée par une seule phase classique, tandis que Dender serait bon dernier dans les deux cas. Ce ne sera clairement pas l'édition qui fournira le plus d'arguments aux défenseurs de cette réforme.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine Analyse

Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine

11:40
2
"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

17:00
Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

15:20
Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

14:40
"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

11:20
Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

10:40
1
"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

11:00
Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

16:30
1
Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ? Interview

Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ?

13:30
"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

09:30
3
Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

18:10
Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

07:00
Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

16:00
🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

15:40
Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

06:30
"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

14:20
"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

22:40
1
🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

23:00
La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

14:00
Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand Analyse

Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand

22:00
3
La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

22:20
2
🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

13:00
Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

12:30
La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

21:20
Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

20:30
L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

12:00
🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

20:40
5
De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

19:39
"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

10:20
Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

19:00
"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

10:00
Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

17:47
Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

22:10
Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

18:00
"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

09:00
Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire" Réaction

Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire"

17:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 La Gantoise La Gantoise

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Louvain OH Louvain

Play-offs 3

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved