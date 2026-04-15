Et maintenant, quelle suite pour Romelu Lukaku ? Un favori cité pour griller la politesse à Anderlecht

Écarté de l'équipe première de Naples, Romelu Lukaku peut désormais se concentrer sur son seul objectif restant cette saison : la Coupe du monde. Suivra ensuite un transfert inévitable.

Si une réunion avec son entraîneur, Antonio Conte, est prévue le 20 avril, les dés semblent déjà jetés pour Romelu Lukaku, écarté de l'équipe première de Naples après avoir ignoré plusieurs convocations pour se soigner en Belgique, chez Lieven Maesschalck.

Un véritable scénario catastrophe pour toutes les parties concernées. Pour le club, qui avait offert 30 millions d'euros à Chelsea en 2024, pour Lukaku lui-même, qui ne peut plus jouer ni reprendre du rythme, ainsi que pour les Diables Rouges, pour la même raison.

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables a plus que probablement déjà joué son dernier match pour le Napoli, et c'est à court de rythme qu'il arrivera à la Coupe du monde. Et, bien sûr, tout le monde se rappelle de l'édition 2022 où Lukaku était déjà arrivé à court de rythme. Big Rom' était monté au jeu à deux reprises sans parvenir à marquer, et en multipliant les gros ratés contre la Croatie.

La Coupe du monde, puis un transfert... en Arabie saoudite pour Romelu Lukaku ?

Toute la Belgique redoute évidemment que le scénario se répète, à moins de deux mois du début de la compétition. Romelu Lukaku va cependant s'entraîner en individuel, comme il le fait déjà, pour tenter d'être prêt pour ce qui sera probablement la dernière Coupe du monde de sa carrière.

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Ensuite, suivra un transfert inévitable pour celui dont le contrat court encore jusqu'au 30 juin 2027. Un grand retour au Sporting d'Anderlecht est forcément espéré dans la capitale, mais les grands clubs d'Istanbul (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray) suivent la situation de très près... au même titre que l'Arabie saoudite, depuis longtemps déjà, qui pourrait même presque être considérée comme la candidate numéro 1.