Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

Antoine Sibierski l'a assez répété : il veut que Neerpede fournisse des talents à l'équipe A. Mais alors que le RSCA Futures a réalisé une saison très moyenne, lesquels pourraient faire leur apparition dès la présaison ? En voici quelques-uns.

Nunzio Engwanda

Capitaine du RSCA Futures, Nunzio Engwanda a déjà brièvement reçu sa chance en équipe A la saison passée, mais a totalement disparu cette saison, ne prenant même pas place sur le banc en D1A ou en Coupe. Défenseur polyvalent, il arrive en fin de contrat en 2027 : Antoine Sibierski devra peut-être entamer des discussions concernant une prolongation, et le convaincre qu'il entre dans les plans du club, car l'étranger s'intéresse à son cas...

Basile Vroninks

Basile Vroninks a déjà intégré le groupe A, et a vécu un moment particulièrement difficile : contre le BK Häcken, il a été titularisé par Besnik Hasi... et sorti à la 36e minute en raison d'une prestation particulièrement compliquée. Depuis, il a été victime d'une grosse blessure mais est revenu dans le coup. Ses qualités sont bien là, et il pourrait donc à nouveau recevoir sa chance - mais lui aussi arrive en fin de contrat en juin 2027.

Alexander De Ridder

Le tout jeune Alexander De Ridder, 17 ans, s'est récemment entraîné avec l'équipe A et fait partie des grands talents dont on s'attend à ce qu'il reçoive du temps de jeu très bientôt. Véritable pilier des Futures (29 matchs, 2 buts, 3 assists en Challenger Pro League), il rêve de D1A, et pourrait bien passer un palier dès cet été.

Enzo Sternal

Sans sa grave blessure, une rupture des ligaments croisés survenue en mars 2025 peu de temps après son arrivée, Enzo Sternal serait à n'en pas douter déjà en équipe A. Tout grand talent de l'Olympique de Marseille, où il faisait fureur en équipes de jeunes, Sternal montre ses qualités en D1B et a notamment brillé dès son retour de blessure, en Premier League International Cup. Désormais, il peut rattraper le temps perdu et enfin débuter avec l'équipe première...





Devon De Corte

Devon De Corte a livré sa carte de visite au football belge en octobre dernier, plantant un joli doublé face aux Francs Borains. Déjà âgé de 19 ans, ce qui est paradoxalement un âge où les jeunes espèrent avoir eu l'occasion de faire leurs débuts en équipe A dans le football d'aujourd'hui, le natif de Philadelphie a cependant déjà eu l'occasion de s'entraîner avec le groupe de Jupiler Pro League et fait clairement partie des talents sur lesquels le RSCA compte. Mais lui aussi arrive en fin de contrat en 2027 : décidément, Antoine Sibierski a du travail.

Jayden Onia Seke

Déjà évalué à 1 million d'euros à 16 ans à peine, Jayden Onia Seke a pu s'entraîner avec l'équipe A et est clairement l'un des très grands talents du RSCA. S'il manque encore un peu de gabarit, ses qualités techniques sont évidentes et il pourrait bien, à l'image de Joshua Nga Kana avant lui, progressivement obtenir des montées de jeu.

Rami Lougmani

Lui n'a même pas encore joué avec le RSCA Futures, et c'est donc peut-être un peu prématuré de penser qu'il pourrait déjà intégrer le groupe A. Mais Rami Lougmani a tellement fait sensation en Future Cup, où il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, qu'Anderlecht serait peut-être bien inspiré de lui montrer à quel point il compte sur lui en l'invitant à s'entraîner avec le noyau A dès la présaison. Lougmani fait partie de ces joueurs dont la progression a surpris tout le monde, bien aidée par son gabarit (1m85) : peut-être va-t-il continuer à sauter les étapes...