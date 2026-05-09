"Il faut l'aider à revenir" : Thierry Henry prend la parole sur la situation compliquée de Romelu Lukaku

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il faut l'aider à revenir" : Thierry Henry prend la parole sur la situation compliquée de Romelu Lukaku
Photo: © photonews
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Thierry Henry s'est exprimé sur la situation compliquée que vit actuellement Romelu Lukaku. Le Français a tenu à souligner l'importance de soutenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge à l'approche de la Coupe du monde 2026.

Romelu Lukaku ne traverse actuellement pas la meilleure période. Le joueur belge a récemment fait son retour à Naples après une longue période de revalidation en Belgique.

Il avait manqué le dernier rassemblement des Diables Rouges aux États-Unis afin de se concentrer sur cette rééducation. Le buteur avait d'ailleurs choisi de rester dans le plat pays et de ne pas rentrer à Naples, ce qui a entraîné des tensions entre lui et son club et lui a même valu une amende.

Aider Romelu Lukaku à revenir

"Comme je dis bien souvent, il faut l’aider à revenir", a déclaré Thierry Henry au micro de L'Avenir. "N’oublions pas qu’il a perdu son père. Et il s’est blessé. À un moment donné, si on passe au-dessus du foot, il faut prendre cela en considération. C’est mieux d’avoir Rom’ en pleine forme. Mais gardons en tête que le nombre de buts qu’il a mis avec la Belgique, ce n’est pas donné à tout le monde."

Avec la Belgique, Romelu Lukaku a inscrit pas moins de 89 buts. Un total impressionnant que personne n'ira chercher ? "Oui, avant des années, peut-être. Et je ne sais pas si ça arrivera. Il faut avoir à l’esprit que de temps en temps, un être humain a besoin d’aide dans des circonstances comme celles qu’a vécues Lukaku."


On ignore pour l'instant si Romelu Lukaku jouera avec Naples d'ici la fin de la saison ou si ses prochaines minutes sur les terrains seront avec les Diables Rouges. Mais une chose est sûre : Big Rom fera tout son possible pour être le plus performant lors de la Coupe du monde 2026, qui débutera le 15 juin prochain face à l'Égypte pour la Belgique.

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