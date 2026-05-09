Jean-Marie Pfaff veut vendre un maillot iconique de Maradona pour un prix astronomique

L'ancien Diable Rouge Jean-Marie Pfaff va faire vendre aux enchères l'une des pièces les plus exceptionnelles de sa collection personnelle de football. Il s'agit d'un maillot porté par le légendaire Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique.

La vente aux enchères aura lieu à Paris et, selon les organisateurs, le maillot iconique devrait rapporter au minimum 350.000 euros. Ce maillot possède une immense valeur historique dans le monde du football.

Diego Maradona l’avait porté lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 1986 entre les Diables Rouges et l’Argentine. Durant cette rencontre, la superstar argentine avait une nouvelle fois été inestimable pour son pays. Après le match, il avait échangé son maillot avec Jean-Marie Pfaff, alors gardien des Diables Rouges.

Un maillot mythique à la valeur énorme

Comme si cela ne suffisait pas, le maillot a acquis une valeur émotionnelle supplémentaire plusieurs années plus tard. En 2016, Maradona avait en effet signé le maillot et y avait ajouté un message personnel à l’attention de Pfaff : "Pour le sympathique Jean-Marie, avec tout mon amour" avait écrit l’Argentin à l’époque sur le maillot.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Pfaff tente de vendre cette pièce historique. Il y a deux ans, le même maillot était déjà apparu lors d’une vente aux enchères avec une estimation atteignant pas moins de 640.000 euros. Aucun accord n’avait finalement été conclu. Avec un prix minimum revu à la baisse, l’ancien gardien de haut niveau espère désormais attirer un acheteur.



Selon Jean-Marie Pfaff, la raison principale de cette vente réside surtout dans l’énorme intérêt suscité par sa collection de football. L’ancien portier possède encore de nombreuses pièces uniques de l’histoire du football international. Sa collection comprend notamment des maillots portés par des icônes comme Johan Cruyff et Michel Platini. Avant la vente, plusieurs objets de la collection ont été exposés à Brussels.