Une légende du Bayern critique le système de jeu de Vincent Kompany : "On constate très vite sa vulnérabilité"

Le légendaire gardien du Bayern Munich, Oliver Kahn, a critiqué le système de jeu bavarois de Vincent Kompany après l'élimination du club allemand en demi-finales de la Ligue des champions.

Ce mardi, le PSG a mis fin aux rêves de Coupe d'Europe du Bayern Munich de Vincent Kompany. Le club parisien a tenu en échec les Bavarois dans leur stade (Allianz Arena) sur le score de 1-1. Ousmane Dembélé a ouvert le score après trois minutes de jeu, permettant aux Parisiens de prendre deux buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs.

Harry Kane a malgré tout égalisé à la 90+4e, mais c’était trop tard. Les Bavarois devaient encore marquer un but pour égaliser (cumul des scores final 5 à 6). Les deux équipes s'étaient quittées au match aller sur un score impressionnant de 5-4 en faveur des hommes de Luis Enrique.

Le style de jeu du PSG, mais surtout du Bayern, est très offensif, comme nous l'a montré la manche aller. Pour appuyer ces propos, il suffit de regarder le nombre de buts marqués par les Bavarois en championnat cette saison : 116. À titre de comparaison, Dortmund, deuxième de Bundesliga actuellement, en a inscrit 68.

Les mots d'Oliver Kahn

Selon Oliver Kahn, légendaire gardien du Bayern, le système du Bayern a toutefois des limites : "Avant le match retour contre Paris, le Bayern avait encaissé treize buts en quatre rencontres. Certes, on pouvait objecter qu’ils étaient parvenus à renverser la situation, victoire 4-3 à Mayence, trois buts marqués contre Heidenheim. Mais cela montrait déjà à quel point le système de Vincent Kompany était risqué. Et puis, en fin de saison, une fois champions, les premiers signes de fatigue apparaissent. La tension retombe un peu. Si le contrôle et l’équilibre sont perdus dans ce système, on constate très vite sa vulnérabilité."

Il aurait aimé voir le Bayern capable de mieux gérer le scénario en demi-finales : "Ils se sont sans doute un peu bercés d’illusions. Si on encaisse beaucoup de buts et qu’on gagne quand même, les problèmes et les erreurs finissent par être masqués. L’équipe est peut-être devenue trop confiante et s’est dit : 'Tout finira par s’arranger, on marquera bien un ou deux buts de toute façon.' C’est tout simplement l’état d’esprit de base. Si vous regardez d’autres matchs, par exemple Arsenal contre l’Atlético, beaucoup ont dit : 'C’était ennuyeux.'"



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"Et puis ils ont dit que le jeu du Bayern était bien meilleur. Certes, en termes d’attrait, c’était magnifique. Mais c’est précisément ce que j’entends par maîtrise. Si vous voulez réussir au plus haut niveau de la Ligue des champions, vous devez contrôler les matchs pendant de longues périodes", a-t-il conclu au micro de Sky Sport.

Si vous ne vous rendez pas forcément compte de qui est Oliver Kahn, sachez qu'il a défendu les cages du Bayern durant de très longues années. Entre 1994 et 2008, c'est lui qui défendait les cages bavaroises. Il compte pas moins de 632 matchs avec le Bayern à son compteur.

Alors que Vincent Kompany a souvent été couvert de louanges cette saison, cette élimination en Ligue des champions attire forcément les critiques. "Il faut tout relativiser. Bientôt, nous rejouerons en Ligue des Champions et nous ferons à nouveau tout pour atteindre la finale et la gagner", a-t-il débuté en conférence de presse ce vendredi.

L'entraîneur belge s'est présenté face aux médias avant le match du Bayern Munich contre Wolfsburg ce samedi soir à 18h30. Déjà champion, le Bayern peut aborder tranquillement cette rencontre de fin de saison. La prochaine échéance importante du Bayern aura lieu le samedi 23 avril. Pour son dernier match de la saison, le club bavarois reçoit Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne. Cela permettrait au Bayern de réaliser un doublé : coupe et championnat.