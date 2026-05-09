Une légende du Bayern critique le système de jeu de Vincent Kompany : "On constate très vite sa vulnérabilité"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Une légende du Bayern critique le système de jeu de Vincent Kompany : "On constate très vite sa vulnérabilité"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le légendaire gardien du Bayern Munich, Oliver Kahn, a critiqué le système de jeu bavarois de Vincent Kompany après l'élimination du club allemand en demi-finales de la Ligue des champions.

Ce mardi, le PSG a mis fin aux rêves de Coupe d'Europe du Bayern Munich de Vincent Kompany. Le club parisien a tenu en échec les Bavarois dans leur stade (Allianz Arena) sur le score de 1-1. Ousmane Dembélé a ouvert le score après trois minutes de jeu, permettant aux Parisiens de prendre deux buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs.

Harry Kane a malgré tout égalisé à la 90+4e, mais c’était trop tard. Les Bavarois devaient encore marquer un but pour égaliser (cumul des scores final 5 à 6). Les deux équipes s'étaient quittées au match aller sur un score impressionnant de 5-4 en faveur des hommes de Luis Enrique.

Le style de jeu du PSG, mais surtout du Bayern, est très offensif, comme nous l'a montré la manche aller. Pour appuyer ces propos, il suffit de regarder le nombre de buts marqués par les Bavarois en championnat cette saison : 116. À titre de comparaison, Dortmund, deuxième de Bundesliga actuellement, en a inscrit 68.

Les mots d'Oliver Kahn

Selon Oliver Kahn, légendaire gardien du Bayern, le système du Bayern a toutefois des limites : "Avant le match retour contre Paris, le Bayern avait encaissé treize buts en quatre rencontres. Certes, on pouvait objecter qu’ils étaient parvenus à renverser la situation, victoire 4-3 à Mayence, trois buts marqués contre Heidenheim. Mais cela montrait déjà à quel point le système de Vincent Kompany était risqué. Et puis, en fin de saison, une fois champions, les premiers signes de fatigue apparaissent. La tension retombe un peu. Si le contrôle et l’équilibre sont perdus dans ce système, on constate très vite sa vulnérabilité."

Il aurait aimé voir le Bayern capable de mieux gérer le scénario en demi-finales : "Ils se sont sans doute un peu bercés d’illusions. Si on encaisse beaucoup de buts et qu’on gagne quand même, les problèmes et les erreurs finissent par être masqués. L’équipe est peut-être devenue trop confiante et s’est dit : 'Tout finira par s’arranger, on marquera bien un ou deux buts de toute façon.' C’est tout simplement l’état d’esprit de base. Si vous regardez d’autres matchs, par exemple Arsenal contre l’Atlético, beaucoup ont dit : 'C’était ennuyeux.'"

Lire aussi… "Je suis Belge, nous sommes pragmatiques" : Kompany réagit à l'élimination du Bayern Munich

"Et puis ils ont dit que le jeu du Bayern était bien meilleur. Certes, en termes d’attrait, c’était magnifique. Mais c’est précisément ce que j’entends par maîtrise. Si vous voulez réussir au plus haut niveau de la Ligue des champions, vous devez contrôler les matchs pendant de longues périodes", a-t-il conclu au micro de Sky Sport.

Si vous ne vous rendez pas forcément compte de qui est Oliver Kahn, sachez qu'il a défendu les cages du Bayern durant de très longues années. Entre 1994 et 2008, c'est lui qui défendait les cages bavaroises. Il compte pas moins de 632 matchs avec le Bayern à son compteur.

Alors que Vincent Kompany a souvent été couvert de louanges cette saison, cette élimination en Ligue des champions attire forcément les critiques. "Il faut tout relativiser. Bientôt, nous rejouerons en Ligue des Champions et nous ferons à nouveau tout pour atteindre la finale et la gagner", a-t-il débuté en conférence de presse ce vendredi.

L'entraîneur belge s'est présenté face aux médias avant le match du Bayern Munich contre Wolfsburg ce samedi soir à 18h30. Déjà champion, le Bayern peut aborder tranquillement cette rencontre de fin de saison. La prochaine échéance importante du Bayern aura lieu le samedi 23 avril. Pour son dernier match de la saison, le club bavarois reçoit Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne. Cela permettrait au Bayern de réaliser un doublé : coupe et championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bayern Munich
Wolfsburg
Oliver Kahn
Vincent Kompany

Plus de news

"Je suis Belge, nous sommes pragmatiques" : Kompany réagit à l'élimination du Bayern Munich

"Je suis Belge, nous sommes pragmatiques" : Kompany réagit à l'élimination du Bayern Munich

22:25
"Il faut l'aider à revenir" : Thierry Henry prend la parole sur la situation compliquée de Romelu Lukaku

"Il faut l'aider à revenir" : Thierry Henry prend la parole sur la situation compliquée de Romelu Lukaku

11:30
🎥 La belle histoire : un jeune de 16 ans offre la victoire à Lens et qualifie le club pour la Ligue des champions sur son premier ballon en professionnel

🎥 La belle histoire : un jeune de 16 ans offre la victoire à Lens et qualifie le club pour la Ligue des champions sur son premier ballon en professionnel

11:00
Un transfert surprenant en vue pour Vincent Janssen ?

Un transfert surprenant en vue pour Vincent Janssen ?

10:30
"Il a été incroyable cette saison" : Pep Guardiola encense Jérémy Doku

"Il a été incroyable cette saison" : Pep Guardiola encense Jérémy Doku

10:00
Voici qui commentera les matchs amicaux des Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Voici qui commentera les matchs amicaux des Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

09:30
Un cadre du Bayern se blesse pour plusieurs semaines : sa Coupe du Monde est en danger

Un cadre du Bayern se blesse pour plusieurs semaines : sa Coupe du Monde est en danger

18:51
Le Mexique prend une étonnante décision avant la Coupe du monde 2026 : des millions d'enfants impactés

Le Mexique prend une étonnante décision avant la Coupe du monde 2026 : des millions d'enfants impactés

09:00
Anderlecht touche le fond : cette statistique alarmante donne raison à Wouter Vandenhaute

Anderlecht touche le fond : cette statistique alarmante donne raison à Wouter Vandenhaute

08:00
4
Jean-Marie Pfaff veut vendre un maillot iconique de Maradona pour un prix astronomique

Jean-Marie Pfaff veut vendre un maillot iconique de Maradona pour un prix astronomique

07:30
Déjà un caractère de leader : Diego Moreira se signale après l'élimination de Strasbourg

Déjà un caractère de leader : Diego Moreira se signale après l'élimination de Strasbourg

07:00
Vincent Euvrard soulagé au Standard : "Un succès mérité, on retrouve le Casper Nielsen d'antan" Interview

Vincent Euvrard soulagé au Standard : "Un succès mérité, on retrouve le Casper Nielsen d'antan"

23:47
Saïd intenable, la merveille de Nielsen : les notes des joueurs du Standard, vainqueurs de Louvain Analyse

Saïd intenable, la merveille de Nielsen : les notes des joueurs du Standard, vainqueurs de Louvain

23:00
Avec un bijou de Nielsen, le Standard renverse OHL et prend la tête des Europe Play-Offs !

Avec un bijou de Nielsen, le Standard renverse OHL et prend la tête des Europe Play-Offs !

22:41
Un jeune talent du RSC Anderlecht signe un premier contrat professionnel

Un jeune talent du RSC Anderlecht signe un premier contrat professionnel

22:10
De bon augure pour sa fin de saison ? Le coach de Loïs Openda fait un mea culpa étonnant

De bon augure pour sa fin de saison ? Le coach de Loïs Openda fait un mea culpa étonnant

21:40
Une destination paraît évidente pour Frédéric Taquin après son départ de la RAAL Analyse

Une destination paraît évidente pour Frédéric Taquin après son départ de la RAAL

21:20
Scandale en Premier League : un joueur écarté après des messages à caractère sexuel avec une mineure

Scandale en Premier League : un joueur écarté après des messages à caractère sexuel avec une mineure

20:45
Pas de retour pour Dick Advocaat, qui sera bien remplacé par un ancien coach d'Anderlecht au Mondial

Pas de retour pour Dick Advocaat, qui sera bien remplacé par un ancien coach d'Anderlecht au Mondial

20:15
Ivan Leko le préserve pour le match décisif contre l'Union : un cadre absent face à STVV

Ivan Leko le préserve pour le match décisif contre l'Union : un cadre absent face à STVV

19:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/05: De Ketelaere

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/05: De Ketelaere

14:30
Les supporters d'Anderlecht furieux, la direction leur répond et invoque "l'incertitude économique"

Les supporters d'Anderlecht furieux, la direction leur répond et invoque "l'incertitude économique"

19:20
BREAKING : le quota d'équipes U23 annulé, le RWDM se maintient, le Club NXT descend !

BREAKING : le quota d'équipes U23 annulé, le RWDM se maintient, le Club NXT descend !

18:55
6
Les premiers contacts sont positifs : Vincent Kompany voudrait emmener un Diable Rouge au Bayern !

Les premiers contacts sont positifs : Vincent Kompany voudrait emmener un Diable Rouge au Bayern !

14:30
Comme on se retrouve : quand Thorgan Hazard posait (déjà) un lapin à Antoine Sibierski

Comme on se retrouve : quand Thorgan Hazard posait (déjà) un lapin à Antoine Sibierski

18:00
Officiel : Jorthy Mokio met fin aux rumeurs et dit au revoir à la Belgique

Officiel : Jorthy Mokio met fin aux rumeurs et dit au revoir à la Belgique

17:21
4
"Il s'est lui-même posé des questions" : la RAAL sort du bois quant au départ de Frédéric Taquin

"Il s'est lui-même posé des questions" : la RAAL sort du bois quant au départ de Frédéric Taquin

17:00
Trois suspendus, mais deux retours cruciaux : l'Union a digéré sa défaite...loin du centre d'entraînement

Trois suspendus, mais deux retours cruciaux : l'Union a digéré sa défaite...loin du centre d'entraînement

16:30
Trois absents pour Anderlecht à Gand : "J'ai lu que nous allions faire tourner, ce ne sera pas le cas"

Trois absents pour Anderlecht à Gand : "J'ai lu que nous allions faire tourner, ce ne sera pas le cas"

16:00
La RAAL n'a pas traîné : Edward Still sur le point de succéder à Frédéric Taquin ?

La RAAL n'a pas traîné : Edward Still sur le point de succéder à Frédéric Taquin ?

15:25
Sa tête est mise à prix pour six millions : ça se décante pour Pape Fall

Sa tête est mise à prix pour six millions : ça se décante pour Pape Fall

15:00
"Leurs joueurs et leurs supporters pourraient le penser" : Felice Mazzù prévient le Standard

"Leurs joueurs et leurs supporters pourraient le penser" : Felice Mazzù prévient le Standard

14:00
Anthony Vanden Borre regrette : "Je pouvais renverser le match contre l'Argentine en 2014"

Anthony Vanden Borre regrette : "Je pouvais renverser le match contre l'Argentine en 2014"

13:30
Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

13:00
La fin d'une ère : Frédéric Taquin quitte la RAAL !

La fin d'une ère : Frédéric Taquin quitte la RAAL !

12:32
2
Coup de théâtre : le champion de D1B retrouvera l'élite belge sans son entraîneur fétiche !

Coup de théâtre : le champion de D1B retrouvera l'élite belge sans son entraîneur fétiche !

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 20:45 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 2-1 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 7
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved